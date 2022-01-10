Куда отправиться в поход в Нижнем Новгороде?

Нижний Новгород – удивительное место. Наверное, нет такого человека, который бы не нашел себе развлечение по душе. Одно дело достопримечательности (тут их немало), другое – активный отдых. Если человек предпочитает проводить выходные на природе, то в Нижнем всегда можно найти место, куда отправиться.

Отправиться в поход не составит труда. И если необходимо что-то докупить, то можно заглянуть на сайт dvepalatki.ru. Природа края живописная и притягивает туристов с разных уголков страны. Но зачем куда-то ехать, когда можно без проблем отдохнуть недалеко от дома. Путешествие по живописным рекам останется в памяти надолго и захочется вернуться сюда снова.

В области протекает много рек и регион считают центром водного туризма. Летом тут огромное количество туристов, которые предпочитают не лежать на пляже, а проводят свой отпуск, изучая природные достопримечательности.

Куда отправиться в поход в Нижнем Новгороде?

Мы уже говорили о том, что удивительных мест много. Но среди общего многообразия стоит выделить следующие:

1. Артемовские луга

Начинать нужно с малого. Артемовские луга подходят для тех, кто не хочет куда-то ехать, и не предрасположен к сильным физическим нагрузкам. Расположено это место в практически городской черте.

Зачастую туристы останавливаются перед озером. Но это далеко не единственный водоем. Небольших озер на лугах несколько. И если хочется уединиться и поставить палатку в укромном месте, то всегда такое можно найти.

2. Фролищи

Местные жители тут не частые гости, потому что добраться сюда бывает проблематично. Все дело в том, что дорога ухабистая. Но если не было дождей, до доехать можно даже на легковой машине.

Летом сюда приезжают многие. По дороге можно встретить огромное количество палаточных лагерей. Среди отдыхающих есть те, кто приезжает сюда на несколько недель.

На территории много озер. Все они красивые. Около них растут различные ягоды, которые можно собирать. Стоит отметить, что места живописные и вечерами складывается впечатление, что в любой момент может случиться что-то необычное.

3. Поселок Рустай

Побывать здесь действительно стоит, потому что место уникальное. Стоит выйти из машины, как сразу же складывается впечатление, что время остановилось. Человек попадает в место, где нет суеты и постоянной спешки.

Недалеко от поселка протекает река Керженец. На реке царит совершенно другая атмосфера. Приезжие отмечают, что это настоящие «нижегородские Мальдивы».

Конечно, это далеко не все места, где можно отдохнуть в Нижнем Новгороде и области. Мест очень много и каждое уникально по-своему.

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