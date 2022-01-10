Профориентационные мероприятия пройдут в двух районах Нижегородской области 10 марта Общество

Профориентационные мероприятия пройдут в двух районах Нижегородской области 10 марта

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Профориентационные мероприятия пройдут в двух районах Нижегородской области 10 марта. Об этом сообщает региональное управление по труду и занятости населения.

В частности, ЦЗН Лысковского района проведёт День открытых дверей, а в Ветлуге - открытый отбор персонала для организаций и предприятий

Так, специалисты Лысковского центра занятости примут заинтересованных в поиске работы граждан с 9:00 до 12:00. Карьерные консультанты оценят личные качества и мотивацию, соответствие требованиям профессии и зарплате, помогут выявить наиболее подходящую сферу деятельности, а также проинформируют граждан о положении на рынке труда, услугах службы занятости населения, ознакомят с действующим трудовым законодательством и актуальным банком вакансий.

В Ветлужском районе с 10:00 до 12:00 приглашаются работодатели, нуждающиеся в работниках, и соискатели, зарегистрированные в службе занятости и отобранные карьерными консультантами центра занятости по заявленным критериям. Соискателей лично познакомят с представителями работодателей, которые расскажут о вакансиях предприятий, их специфике, каким они видят своего потенциального работника и какие предлагают условия и уровень заработной платы.