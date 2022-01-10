Первый этап Всероссийской акции "Сообщи, где торгуют смертью" проходит в Нижегородской области в марте Общество

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Первый этап Всероссийской акции "Сообщи, где торгуют смертью" проходит в Нижегородской области в марте. Об этом сообщили в УКОН ГУ МВД России по региону.

Акция направлена на профилактику незаконного оборота наркотиков среди молодёжи. Первый этап намечен с 14 по 25 марта 2022 года.

Будут организованы проверки мест массового пребывания несовершеннолетних и молодежи, направленные на выявление и пресечение преступлений и административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Информацию о правонарушениях и преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков жители города и области смогут анонимно сообщить по телефону доверия ГУ МВД России по Нижегородской области: 8 (831) 268-23-32.

Как отмечается, в 2021 году за время проведения акции на телефон доверия Главного управления МВД России по Нижегородской области поступило 840 обращений о фактах незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Благодаря информации граждан сотрудники полиции выявили 41 наркопреступление и 412 административных правонарушений.