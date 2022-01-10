Гимнастка Дина Аверина удостоена госнаград в преддверии 8 Марта Спорт

фото: https://vk.com/club_averina_dina_arina

Дина Аверина удостоена правительственных наград в преддверии 8 Марта. Об этом сообщается в официальной группе гимнасток сестёр Дины и Арины Авериных в соцсети "ВКонтакте".

В частности, из рук начальника ЦСКА полковника Артёма Громова в ходе поздравления сотрудниц армейского Клуба с наступающим Международным женским днём спортсменка получила медаль ордена "За заслуги перед отечеством" II степени и медаль "За укрепление боевого содружества".

Уроженка города Заволжье Нижегородской области сейчас является спортсменом-инструктором спортивной команды (по гимнастике) ЦСКА.

Напомним, 30 декабря 2021 года губернатор Глеб Никитин открыл в Заволжье центр художественной гимнастики.

"Теперь до 500 юных спортсменок могут заниматься в этом зале, и, конечно, нет сомнений в том, что при таких условиях, подготовке, а главное - при такой школе, которая здесь есть, мы получим новых звезд. Считаю, что достижения, которые представительницы заволжской школы продемонстрировали на мировой арене, заслуживают такого зала", - заявил глава региона.