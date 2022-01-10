Теплоэнерго
Около 40 инвестпроектов на 200 млрд рублей реализуют в этом году
Мясоперерабатывающий комплекс в области расширят за 4,5 млрд рублей
Корпуса "Школы 800" в Нижнем откроются к 1 сентября 2022 года
Билеты в кино можно купить по "Пушкинской карте"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 5 марта 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Спорт
06 марта 2022 13:43  [2] Гимнастка Дина Аверина удостоена госнаград в преддверии 8 Марта
05 марта 2022 17:29  [362] Первенство Нижнего Новгорода по фигурному катанию откроется 9 марта
02 марта 2022 19:15  [950] "Почта России" оказала финансовую поддержку СДЮШОР ХК "Торпедо"
02 марта 2022 09:01  [546] Нижегородская телебашня окрасится в цвета ХК "Чайка"
28 февраля 2022 16:54  [804] Андрей Саносян избран почётным президентом региональной федерации каратэ
24 февраля 2022 13:02  [868] Команды "МГЕР" и "Юнармии" провели товарищеский матч по хоккею в Нижнем Новгороде
22 февраля 2022 17:07  [2357] Поиск подрядчика для строительства ФОКа по адаптивным видам спорта в Дзержинске начнётся в I квартале 2022 года
22 февраля 2022 13:16  [1073] ХК "Торпедо" заключил договор о сотрудничестве с "Нижегородским кадетским корпусом"
22 февраля 2022 12:59  [1097] Самыми популярными видами спорта у нижегородцев на Олимпиаде стали биатлон и хоккей
21 февраля 2022 18:12  [1343] Нижегородский прыгун с трамплина Роман Трофимов поблагодарил болельщиков за поддержку во время Олимпиады
Спорт

Гимнастка Дина Аверина удостоена госнаград в преддверии 8 Марта

06 марта 2022 13:43  [2] Спорт
фото: https://vk.com/club_averina_dina_arina

фото: https://vk.com/club_averina_dina_arina

Дина Аверина удостоена правительственных наград в преддверии 8 Марта. Об этом сообщается в официальной группе гимнасток сестёр Дины и Арины Авериных в соцсети "ВКонтакте".

В частности, из рук начальника ЦСКА полковника Артёма Громова в ходе поздравления сотрудниц армейского Клуба с наступающим Международным женским днём спортсменка получила медаль ордена "За заслуги перед отечеством" II степени и медаль "За укрепление боевого содружества".

Уроженка города Заволжье Нижегородской области сейчас является спортсменом-инструктором спортивной команды (по гимнастике) ЦСКА.

Напомним, 30 декабря 2021 года губернатор Глеб Никитин открыл в Заволжье центр художественной гимнастики.

"Теперь до 500 юных спортсменок могут заниматься в этом зале, и, конечно, нет сомнений в том, что при таких условиях, подготовке, а главное - при такой школе, которая здесь есть, мы получим новых звезд. Считаю, что достижения, которые представительницы заволжской школы продемонстрировали на мировой арене, заслуживают такого зала", - заявил глава региона.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гимнастика Награды
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Формируем экономику замкнутого цикла в России
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Мельница
Кирилл Рихтер
Кватро
Спектакль Чужих мужей не бывает
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph