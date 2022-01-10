Акция "Вам, любимые" проходит в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Акция "Вам, любимые", приуроченная к Международному женскому дню, проходит на территории Нижегородской области. Об этом рассказали в областном правительстве.

К её проведению присоединились "Центр городских волонтёров", "Волонтёры Победы", "Волонтёры-медики", студенческие отряды и другие общественные объединения региона.

Добровольцы на различных площадках поздравляли тёплыми пожеланиями и дарили тюльпаны женщинам - пассажиркам поездов, медицинским работникам, учителям и просто жительницам региона.

Всего волонтёры подарили уже более 1000 букетов.