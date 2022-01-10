Акция "Вам, любимые" проходит в Нижегородской области

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Акция "Вам, любимые", приуроченная к Международному женскому дню, проходит на территории Нижегородской области. Об этом рассказали в областном правительстве.
К её проведению присоединились "Центр городских волонтёров", "Волонтёры Победы", "Волонтёры-медики", студенческие отряды и другие общественные объединения региона.
Добровольцы на различных площадках поздравляли тёплыми пожеланиями и дарили тюльпаны женщинам - пассажиркам поездов, медицинским работникам, учителям и просто жительницам региона.
Всего волонтёры подарили уже более 1000 букетов.
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