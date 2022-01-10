Портреты по фотографии к 8 марта

Часами ходить по магазинам в поисках подарка – занятие увлекательное, но подходит не каждому. В основном длительными марш-бросками по торговым центрам грешат женщины, мужчины же предпочитают в это время лежать дома перед телевизором. В худшем сценарии они тащат за своими женщинами покупки всё в том же марш-броске, портя всем встречным настроение несчастными физиономиями.
Выбор подарка к 8 марта для мужчины становится настоящим мучением, потому автор стремится поделиться собственным универсальным решением ситуации в надежде, что его совет спасёт тысячи невинных жизней. Решение это – портрет по фотографии на заказ. Такой подарок может быть трактован любимой в любом позитивном ключе. Он имеет романтический, но в то же время практический характер. К примеру, картиной всегда можно закрыть дыру, просверленную перфоратором в ненужном месте в благородном мужском порыве самостоятельного ремонта комнаты. Важно, что картина – это произведение искусства, а искусство никогда не теряет в актуальности.
Все картины создаются настоящими художниками масляными или акварельными красками на холсте. Выглядеть итоговый вариант будет как настоящая средневековая картина (впрочем, соответствие конкретной временной эпохе будет зависеть от выбранного стиля), а не как фотография. Фотокарточка будет для художника ориентиром, относительно которого он создать стилизацию.
В целом, процесс включает следующие шаги:
Ограничений нет - мастерство художников может реализовать любые смелые фантазии. Но есть и универсальная подборка, основанная на богатом опыте сотрудников организации, включающая поп-арт, дрим-арт, скетч, комикс и многое другое.
Оформить заказ на картину можно на официальном сайте "Моей картины". Также сделать это можно по телефону +7(495)123-45-67. Оформлять заказ необходимо заранее, так как наплыв клиентов в преддверии праздников очень велик.*Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.
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