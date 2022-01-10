Портреты по фотографии к 8 марта

Часами ходить по магазинам в поисках подарка – занятие увлекательное, но подходит не каждому. В основном длительными марш-бросками по торговым центрам грешат женщины, мужчины же предпочитают в это время лежать дома перед телевизором. В худшем сценарии они тащат за своими женщинами покупки всё в том же марш-броске, портя всем встречным настроение несчастными физиономиями.

Выбор подарка к 8 марта для мужчины становится настоящим мучением, потому автор стремится поделиться собственным универсальным решением ситуации в надежде, что его совет спасёт тысячи невинных жизней. Решение это – портрет по фотографии на заказ. Такой подарок может быть трактован любимой в любом позитивном ключе. Он имеет романтический, но в то же время практический характер. К примеру, картиной всегда можно закрыть дыру, просверленную перфоратором в ненужном месте в благородном мужском порыве самостоятельного ремонта комнаты. Важно, что картина – это произведение искусства, а искусство никогда не теряет в актуальности.

Процесс производства

Все картины создаются настоящими художниками масляными или акварельными красками на холсте. Выглядеть итоговый вариант будет как настоящая средневековая картина (впрочем, соответствие конкретной временной эпохе будет зависеть от выбранного стиля), а не как фотография. Фотокарточка будет для художника ориентиром, относительно которого он создать стилизацию.

В целом, процесс включает следующие шаги:

Клиент заявку, заполняя контактные данные, отправляя оригинальную фотографию и указывая стилистические пожелания. Сотрудники "Моего портрета" делают эскиз по фотографии, после чего отправляют его на одобрение заказчику. На это может уйти до 2 суток. После одобрения художник начинает рисовать. Творить он будет в течение суток. Далее полотно доставляется до клиента удобным ему способом – курьером до двери либо до пункта выдачи транспортной компании.

Варианты стиля

Ограничений нет - мастерство художников может реализовать любые смелые фантазии. Но есть и универсальная подборка, основанная на богатом опыте сотрудников организации, включающая поп-арт, дрим-арт, скетч, комикс и многое другое.

Контакты

Оформить заказ на картину можно на официальном сайте "Моей картины". Также сделать это можно по телефону +7(495)123-45-67. Оформлять заказ необходимо заранее, так как наплыв клиентов в преддверии праздников очень велик.

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