Сертификат СТО 01.064

Сертификат СТО 01.064 – важный документ, который принимают решение получить многие компании. PRAS необходим тем фирмам, которые собираются заключать досрочные контракты. Актуален сертификат в том случае, если необходимо гарантийное обслуживание. Без соответствующего сертификата не получится заключить договор.

Для каких целей компании получают сертификат PRAS?

У каждой компании есть соответствующие сертификаты, которые позволяют вести свою деятельность без нарушения законодательства. Увидев сертификат, потребитель может быть уверен в том, что он покупает качественный товар. Касается это и заказчиков. Они могут заключать договор и не переживать, что поставщик как-то подведет.

Получить подобный сертификат может любая компания. Но, если сертификата нет, а намечается долгосрочный контракт, то нужно постараться получить подобный сертификат. Если компания принимает участие в тендерах, то без наличия сертификата ее попросту не допустят.

Но получить сертификат не так просто, как многим кажется. Только те компании, деятельность которых отвечает всем заявленным требованиям, могут рассчитывать на сертификат. В процессе заключения договора компания может предоставлять подобный сертификат. Таким образом она подтвердит свои намерения, и партнеры заинтересуются ее деятельностью.

Эксперты проводят тщательную проверку по различным критериям. Например,

Изучаются все документы, отдельное внимание специалисты обращают на то, как эти документы ведутся; Обращают внимание на технику безопасности и вопросы, которые касаются охраны труда; Наблюдают за организацией внутреннего аудита; Оцениваются навыки сотрудников и если они не соответствуют заявленным, то сертификат компания не получит; Отдельное внимание уделяется опасным ситуациям.

Нужен ли сертификат или можно вести деятельность и без него?

Сертификацию компания проходит добровольно. Если фирме он не нужен, то и получать его не стоит. Но те компании, кто уже получил сертификат, отмечают, что на них стали намного больше обращать внимание и появились влиятельные инвесторы.

Сертификат может получить не только крупная компания, но и индивидуальный предприниматель. Также доступны сертификаты и юридическим лицам.

PRAS – документ, который дает возможность компании развиваться в новом направлении и открыть для себя новые рынки сбыта. Бизнесмен, который получил сертификат, может задуматься о расширении своего бизнеса и повысить прибыль в несколько раз.

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