Открытый "Урок цифры" о квантовых компьютерах пройдёт в Нижегородской области 21 марта Общество

Фото: с сайта урокцифры.рф

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Нижегородская область 21 марта присоединится к Всероссийской акции "Урок цифры". Об этом сообщили в региональном правительстве.

В частности, в рамках данной акции пройдёт открытый урок на тему "Квантовый мир: как устроен квантовый компьютер". Занятие проведут представители "Центра координации проектов цифровой экономики".

Этот урок расскажет о квантовой физике и будет полезен как педагогам и школьникам, так и всем заинтересованным нижегородцам. Присоединиться к уроку можно с любого устройства.

Чем квантовая физика интересна и почему отличается от классической физики? Зачем создавать квантовый компьютер? Как он работает и какую пользу принесет человеку? Какие профессии появятся в будущем благодаря развитию квантовых технологий? На все эти вопросы будут даны понятные ответы.

Обучающий ролик на эту тему появится на сайте проекта урокцифры.рф 10 марта.

Информация о проведении "Урока цифры" также будет размещена на странице регионального министерства ИТ и связи в соцсети "ВКонтакте".

Напомним, образовательный проект "Урок цифры" стартовал в декабре 2018 года в рамках нацпроекта "Цифровая экономика". Его организаторами являются Минпросвещения и Минкомсвязи РФ, АНО "Цифровая экономика", "1С", "Яндекс", "Лаборатория Касперского", "Кодвардс", благотворительный фонд Сбербанка "Вклад в будущее" и Mail.Ru Group. Уроки помогают сориентироваться в мире компьютерных технологий и программирования.