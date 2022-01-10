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Сybernet Аcademy

07 марта 2022 15:54  [93]

Многие из нас думают, что математика – это простые задачки и примеры, которые можно с легкостью решить. На самом деле это не так. Математика – это уникальный материал, который заставляет нас мыслить в определенном направлении и понимать, почему с математикой связано огромное количество наук. Многие ученые, занимающиеся гуманитарными науками, используют и математику, потому что большая часть исследований строится именно на математических принципах.

Современные технологии позволили человеку совершенно иначе взглянуть на математику и проводить различные операции с помощью умных машин. Но это не значит, что человеку больше не нужно думать и анализировать.

Сybernet Аcademy https://cybernet.academy/ - платформа, которая позволяет заниматься математикой и подтянуть свои знания. Даже если человек совершенно ничего не знал, он в короткий временной промежуток.

Обучение выстраивается по уникальной технологии. Короткие программки позволяют быстро усвоить материал и восполнить пробелы в школьном курсе.

Платформа не заставляет учиться. С ее помощью ведется контроль успеваемости. К тому же, специалисты мотивируют ученика, и он начинает проявлять интерес.

Уроки не длятся часами. Чтобы ознакомиться с материалом и понять основные нюансы, достаточно всего 15-20 минут. После того как новый материал был объяснен, ученик должен выполнить несколько упражнений и закрепить пройденный материал.

Модули открываются постепенно. Если ученик не усвоил какую-то тему и не завершил какие-то задания, то он не сможет перейти к новой теме. Чтобы все исправить, нужно выполнить задания самостоятельно и восполнить все пробелы.

Перед тем, как начать обучение, ученик проходит небольшой тест. Эти результаты хранятся до тех пор, пока ученик не закончит обучение. Система отслеживает результаты и может построить график прогресса, который позволяет понять, подходит ли данная методика обучения или нужно искать какой-то другой подход, чтобы добиться результата.

Необязательно учиться одному. Можно пригласить друзей и вместе с ними решить сложные задачи. Если не получается самостоятельно найти партнера, то его может подобрать система и человек будет заниматься в условиях конкуренции.

Как показывает практика, данный метод обучения идеальный, потому что каждый ученик стремиться к тому, чтобы показаться хорошие результаты и обогнать своего партнера.

Каждый ученик получает возможность заниматься по индивидуальной программе, которая строится на основе первоначального теста. Если возникают какие-то вопросы, то всегда можно задать их поддержке и получить ответ быстро.

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