Нижегородских многодетных мам поздравили с 8 марта Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Нижегородских многодетных мам поздравили с 8 марта. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, в рамках благотворительного проекта "Счастливая мама" мамы из Нижегородской области, воспитывающие десять и более детей, накануне Международного женского дня получили поздравления и подарки.

Проект организован Нижегородским государственным цирком совместно с министерством социальной политики Нижегородской области.

В мероприятии приняли участие министр социальной политики Нижегородской области Наталья Исаева, первый заместитель министра культуры региона Наталья Суханова и директор Нижегородского цирка Алена Кирилова.

По словам Натальи Исаевой, на данный момент в Нижегородской области более 28 тысяч многодетных семей, из которых 20 семей - с десятью и более детьми.

Всем мамам, участвующим в акции, вручили пригласительные билеты в цирк. Посетить представление всей семьей они смогут в любое удобное для них время в течение всего марта и апреля. Также семьям вручили цветы и подарки для детей.