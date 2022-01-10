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Нижегородских многодетных мам поздравили с 8 марта. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Согласно информации, в рамках благотворительного проекта "Счастливая мама" мамы из Нижегородской области, воспитывающие десять и более детей, накануне Международного женского дня получили поздравления и подарки.
Проект организован Нижегородским государственным цирком совместно с министерством социальной политики Нижегородской области.
В мероприятии приняли участие министр социальной политики Нижегородской области Наталья Исаева, первый заместитель министра культуры региона Наталья Суханова и директор Нижегородского цирка Алена Кирилова.
По словам Натальи Исаевой, на данный момент в Нижегородской области более 28 тысяч многодетных семей, из которых 20 семей - с десятью и более детьми.
Всем мамам, участвующим в акции, вручили пригласительные билеты в цирк. Посетить представление всей семьей они смогут в любое удобное для них время в течение всего марта и апреля. Также семьям вручили цветы и подарки для детей.
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