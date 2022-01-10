Николай Лешков: "Кто-то из протестующих имеет финансовые дивиденды, остальные выходят, начитавшись сообщений в соцсетях" Политика

Николай Лешков Фото: НИА "Нижний Новгород"

Руководитель Российского военно-исторического общества в Нижегородской области Николай Лешков высказал своё мнение о воспитательной работе в образовательных учреждениях.

"На малочисленные протестные акции с призывами отказаться от проведения Россией военной спецоперации на территории Украины выходят ребята, одурманенные различными, в том числе фейковыми, сообщениями в соцсетях. Дело в том, что в зоне спецоперации сегодня люди действительно погибают, а смерть всегда вызывает негативные эмоции – ведь мы все люди, все мы хотим спокойной мирной жизни.

Сегодня многие вузы превращаются в какие-то коммерческие предприятия, стремящиеся получить максимальную прибыль из любого взаимодействия как со студентами, так и с различными организациями.

Образовательные учреждения должны не гнаться за деньгами, а беспокоиться о душах детей. Скажу как бывший руководитель учебного заведения – необходимо воспитывать не просто специалиста, а, в первую очередь, гражданина, человека, любящего свою страну. Он должен не только знать профессию, которая будет приносить ему кусок хлеба, но и разбираться в элементарных вещах, без которых любая профессиональная деятельность теряет смысл.

И для этого у нас существует куча проректоров вузов и замдиректоров школ по воспитательной работе. Но эта работа должна быть реальной и эффективной.

Ведь даже на пальцах можно объяснить студентам неприемлемость ситуации, когда государство поднимает свою экономику в основном за счет братского российского народа и при этом угрожает России вступлением в НАТО и созданием ядерного оружия. Против кого руководители Украины хотят направить это оружие – против НАТО? Так они же в НАТО хотят. Значит, единственной целью остается Россия. Сегодня мы вынуждены убирать эту угрозу, вместе с их головной угрозой – клоуном, который пришел к власти и играет судьбами людей.

Наверное, кто-то из участников протестных акций – процентов десять – имеют определенные финансовые дивиденды от участия в них. Но остальные девяносто выходят просто за компанию, потому что они против войны. А кто за войну, президент России? Конечно, нет. Президент понимает, что сегодняшняя спецоперация это меньшее зло, чем то, которое мы бы имели завтра-послезавтра.

Надеюсь, уже в самом скором времени российской армии удастся добиться, чтобы не гибли мирные жители, чтобы не гибли наши солдаты и солдаты ВСУ, и чтобы перестали существовать такие организации с античеловечной идеологией, как "Азов", "Правый сектор" и украинская Нацгвардия", - сказал Николай Лешков.