Установка только интеллектуальных приборов учета электроэнергии разрешена с 1 января 2022 года Общество

Фото: пресс-служба компании

"ТНС энерго Нижний Новгород" - гарантирующий поставщик электроэнергии в регионе обращает внимание частных клиентов на то, что с 1 января 2022 года изменились требования к установке приборов учета электроэнергии. В расчеты могут быть приняты только интеллектуальные приборы учета.

В соответствии с требованиями российского законодательства, гарантирующий поставщик с 01.01.2022 г. не имеет права устанавливать и вводить в эксплуатацию приборы учета электроэнергии, которые не удовлетворяют требованиям Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (постановление Правительства РФ от 19.06.2020 г. №890).

Изменения законодательства касаются, в том числе, и приборов учета, которые потребители устанавливают самостоятельно. Если вновь установленный счетчик не соответствует минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии, он не может быть введен в эксплуатацию и принят в расчеты.

"ТНС энерго Нижний Новгород" предупреждает: в области действуют недобросовестные компании, обманом вынуждающие граждан менять расчетные счетчики на новые за плату. При этом, жителям устанавливают приборы учета, которые не соответствуют новым требованиям законодательства. Такие счетчики не могут быть приняты в расчеты!

"ТНС энерго Нижний Новгород" призывает граждан не поддаваться на уловки недобросовестных компаний. Вся информация о сроках поверки прибора учета указана в паспорте на него, а также дублируется в квитанции и "Личном кабинете" клиента.

В случае решения об установке счетчика электроэнергии самостоятельно либо приглашенными специалистами, в первую очередь, необходимо до его установки убедиться в том, что технические характеристики предлагаемого прибора учета, указанные в руководстве по эксплуатации, соответствуют минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии.

Напоминаем, что в многоквартирных домах с 1 июля 2020 года "ТНС энерго Нижний Новгород" бесплатно меняет приборы учёта с истекшим межповерочным интервалом или вышедшие из строя, и устанавливает электросчётчики тем клиентам, у которых приборы учёта отсутствуют.

С 1 января 2022 года гарантирующий поставщик бесплатно устанавливает потребителям интеллектуальные счетчики, которые полностью соответствуют требованиям законодательства.

Если прибор учета исправен и у него не истёк срок межповерочного интервала, но потребитель хочет поменять данный счетчик на интеллектуальный, "ТНС энерго НН" предлагает услугу коммерческой установки интеллектуальных приборов учета.

Обращаем внимание, что приборы учета электроэнергии в частном секторе устанавливают сетевые компании.