Автомобилист сбил 6 человек в Сормовском районе Нижнего Новгорода Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Автомобилист сбил 6 человек в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, ДТП произошло 8 марта в 22:10 на ул. Коммуны, 2Б. 27-летний водитель Hyundai Accent сбил шестерых пешеходов, идущих по тротуару. Сообщается, что стаж вождения мужчины составляет около 1 года.

В результате происшествия пострадали две женщины (27 и 28 лет), они были госпитализированы с ушибами мозга и черепно-мозговой травмой. Также в больницу было доставлено четверо мужчин (19, 23, 32 и 39 лет), после оказания медицинской помощи они были отпущены домой.