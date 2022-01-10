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Автомобилист сбил 6 человек в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, ДТП произошло 8 марта в 22:10 на ул. Коммуны, 2Б. 27-летний водитель Hyundai Accent сбил шестерых пешеходов, идущих по тротуару. Сообщается, что стаж вождения мужчины составляет около 1 года.
В результате происшествия пострадали две женщины (27 и 28 лет), они были госпитализированы с ушибами мозга и черепно-мозговой травмой. Также в больницу было доставлено четверо мужчин (19, 23, 32 и 39 лет), после оказания медицинской помощи они были отпущены домой.
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