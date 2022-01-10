Теплоэнерго
Около 40 инвестпроектов на 200 млрд рублей реализуют в этом году
Мясоперерабатывающий комплекс в области расширят за 4,5 млрд рублей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 5 марта 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Происшествия
09 марта 2022 10:16  [1] Автомобилист сбил 6 человек в Сормовском районе Нижнего Новгорода
09 марта 2022 09:50  [103] Женщина погибла на пожаре в Сормовском районе 8 марта
07 марта 2022 10:43  [457] Полицейские спасли женщину из горящего дома на Бору
05 марта 2022 12:13  [789] Экс-главе Балахнинского района вынесли приговор за превышение должностных полномочий
04 марта 2022 10:54  [641] Автоавария в Кстовском районе унесла жизни двух человек
03 марта 2022 11:22  [775] Пять уголовных дел возбуждено в отношении директора управляющей компании в Кстовском районе за долги за тепло
03 марта 2022 09:16  [743] Два человека погибли на пожаре на Бору в ночь на 3 марта
02 марта 2022 16:49  [1590] Более 300 человек пострадало в ДТП в Нижнем Новгороде с начала 2022 года
01 марта 2022 19:18  [982] Водитель компании "Автобан" в Нижегородской области получил тяжелую травму
01 марта 2022 18:13  [865] Сотрудник ГАЗа получил тяжелую травму головы
Происшествия

Автомобилист сбил 6 человек в Сормовском районе Нижнего Новгорода

09 марта 2022 10:16  [1] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Автомобилист сбил 6 человек в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, ДТП произошло 8 марта в 22:10 на ул. Коммуны, 2Б.  27-летний водитель Hyundai Accent сбил шестерых пешеходов, идущих по тротуару. Сообщается, что стаж вождения мужчины составляет около 1 года.

В результате происшествия пострадали две женщины (27 и 28 лет), они были госпитализированы с ушибами мозга и черепно-мозговой травмой. Также в больницу было доставлено четверо мужчин (19, 23, 32 и 39 лет), после оказания медицинской помощи они были отпущены домой.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ДТП
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Формируем экономику замкнутого цикла в России
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Мельница
Кирилл Рихтер
Кватро
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph