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Бизнес

Новый ГОСТ на сварные трубы разработали в России при участии выксунского ОМК

09 марта 2022 13:30  [123] Бизнес

Фото: пресс-служба ОМК

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Объединенная металлургическая компания (ОМК) приняла участие в разработке нового государственного стандарта на сварные трубы для нужд ЖКХ. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Новый ГОСТ Р 70019–2022* начнёт действовать с апреля 2022 года. Как отметили на предприятии, его введение позволит минимизировать аварийность трубопроводных систем в сфере ЖКХ, а также снизить бюджетные расходы на устранение прорывов труб и ремонтные работы.

Согласно информации, новые требования будут распространяться на стальные сварные трубы наружным диаметром от 406 до 1420 мм, предназначенные для строительных и ремонтных работ на сетях водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. А именно, в документе уточнены потребительские свойства данных труб.

Если раньше к трубам для строительства магистральных газо- и нефтепроводов и труб для нужд ЖКХ существовали общие требования, то теперь, в соответствии с новым ГОСТ, для последних прописаны отдельные требования. Кроме того, уточнены требования к сварному соединению труб.

Как отметили в ОМК, после ввода в действие ГОСТ Р 70019–2022 заводы-изготовители должны будут пройти процедуру подтверждения на соответствие их труб требованиям стандарта.

При этом, Росстандарт намерен регулярно проводить проверки как на предприятиях, производящих трубы для ЖКХ, так и следить за качеством их продукции, что поможет снизить долю контрафакта и фальсификата на внутреннем рынке.

В разработке госстандарта принимали участие специалисты инженерно-технологического центра ОМК, занимающегося разработкой перспективных видов продукции, и трубных производств завода ОМК в Выксе. В частности, они помогали формировать требования и обеспечивали техническое сопровождение ГОСТ Р при его разработке и утверждении Техкомитетом.

По словам директора инженерно-технологического центра ОМК, зампредседателя Технического комитета по стандартизации "Стальные и чугунные трубы и баллоны" Павла Степанова, более половины водопроводных, канализационных и тепловых сетей в России устарели и нуждаются в замене. Причём на ремонтные работы ежегодно уходят большие объёмы бюджетных средств.

"Новый ГОСТ Р 70019–2022, разработанный при участии сотрудников ОМК, как раз направлен на повышение надёжности трубной продукции для ЖКХ. Соответствие труб новому стандарту обеспечит и участникам рынка, и конечным потребителям гарантию безопасности коммунально-сетевых трубопроводов и их высокие эксплуатационные характеристики", - отметил представитель ОМК.

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Теги:
ЖКХ ОМК Промышленность
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