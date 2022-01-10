Нижегородцам рекомендуют соблюдать технику безопасности при нахождении на льду Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Управление ГО ЧС Нижнего Новгорода рассказало о правилах поведения на льду во время оттепели.

Сообщается, что во время оттепели лёд становится рыхлым из-за подтаивания по кромкам сверху и размывания водой снизу. Поэтому в Управлении ГО ЧС рекомендуют родителям рассказать детям о повышенной опасности нахождения на водоёмах в данный период и запретить выход на лёд.

Также в управлении рассказали, что осторожность необходимо проявлять и на берегу в связи с риком поскользнуться и попасть в ледяную воду. Кроме того, категорически запрещено переправляться через водоемы по непрочному льду. Особенно опасен выход на ледяной покров в темное время суток, так как в сумерках не заметны проталины и значительно возрастает риск попасть в полынью.

Отмечается, что выход на лед допустим только в том случае, если толщина льда превышает 10 см. Машина может передвигаться по льду только на оборудованных переправах.