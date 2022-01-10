Глеб Никитин: "Архив всегда был одним из символов знания, мудрости и опыта человечества" Общество

Глеб Никитин Фото: НИА "Нижний Новгород"

Ежегодно 10 марта в России отмечается День архивов — неофициальный профессиональный праздник работников архивов, учреждённый Решением коллегии Федеральной архивной службы РФ 5 марта 2003 года.

Выбранная дата связана с событием, произошедшим 10 марта 1720 года. В этот день Пётр I подписал "Генеральный регламент или Устав", которым ввёл во всех государственных органах власти архивы и государственную должность архивариуса, которому надлежало "письма прилежно собирать, оным реестры чинить, листы перемечивать..."

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил в адрес сотрудников архивных учреждений поздравление с их праздником.

"Архив всегда был одним из символов знания, мудрости и опыта человечества. Это "мост" между настоящим и прошлым, в основе которого не домыслы, а факты и документы. Работа в архиве требует высокого профессионализма и преданности своему делу. За каждой единицей хранения – человеческие судьбы. Вы бережно храните это наследие прошлого и помогаете использовать его в наше время", - говорится в послании главы региона.

"В архивах Нижегородской области – более 8 миллионов единиц хранения, это один из самых больших показателей среди регионов России. Постоянно ведется работа по оцифровке архивных документов, для того чтобы сделать их доступнее.

Важную роль играют архивы во многих сферах жизни, например, в воссоздании исторического облика наших городов. Документы позволяют понять, как выглядели здания и улицы в далекие времена, какими их видели наши предки", - отметил Глеб Никитин.

"Архивы – это ещё и важнейший источник исторической правды, позволяющий опровергать домыслы и подтасовки. С особым чувством мы воспринимаем архивные данные времен Великой Отечественной войны, которые являются документальным подтверждением героизма и подвига нашего народа", - подчеркнул губернатор Нижегородской области.

"В ваш профессиональный праздник желаю вам здоровья и благополучия, профессиональных успехов и реализации всех намеченных планов!" - сказал в заключение Глеб Никитин.