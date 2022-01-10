Сборная Нижегородской области примет участие во Всероссийских соревнованиях WorldSkillsRussia Общество

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Сборная Нижегородской области примет участие во Всероссийских соревнованиях WorldSkillsRussia. Об этом сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики региона.

Согласно информации, отборочные соревнования на право участия в финале X Национального чемпионата "Молодые профессионалы (WorldSkillsRussia)", а также в итоговых соревнованиях по отдельным компетенциям, приравненных к финалу X Национального чемпионата "Молодые профессионалы" пройдут с 9 марта по 25 апреля в 27 регионах России.

От Нижегородской области в соревнованиях примут участие более 60 человек, разделенных на две возрастных группы. Основную категорию представляют студенты профессиональных образовательных организаций и вузов от 16 до 23 лет. В юниорской категории будут состязаться школьники от 12 до 16 лет.

Соревнования по профессиональному мастерству охватывают следующие сферы: строительство и строительные технологии; информационные и коммуникационные технологии; творчество и дизайн; производство и инженерные технологии; сфера услуг; транспорт и логистика; образование.

Нижегородцы будут состязаться по всем 54 компетенциям, представленных на соревнованиях.

За 7 лет участия в национальных соревнованиях WorldSkillsRussia сборная команда Нижегородской области завоевала 51 медаль.

Финал X Национального чемпионата "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" пройдет 24-28 мая в Саранске. Для выхода в национальный финал чемпионата, необходимо обойти в отборочных соревнованиях участников из других субъектов Приволжского федерального округа.