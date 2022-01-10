Правительство РФ обнуляет НДС на пять лет для инфраструктуры в туриндустрии Политика

Правительство России поддержало введение нулевой ставки НДС для компаний, которые инвестируют в создание туристических объектов, заявил зампред Правительства Дмитрий Чернышенко.

Как отметил Дмитрий Чернышенко, в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" для инвесторов, которые строят, предоставляют в аренду и управление туристические объекты – гостиницы и иные средства размещения, – будет введена нулевая ставка НДС. Она будет действовать пять лет с момента ввода этих объектов в эксплуатацию, в том числе после реконструкции.

Как сообщается на сайте Правительства РФ, льготный НДС также смогут получить владельцы уже существующих гостиниц и иных средств размещения. Для них ставка будет действовать до 30 июня 2027 года.

"В связи со сложившейся ситуацией в ближайшее время прогнозируется значительное превышение спроса на отдых в России над предложением. Новая мера позволит поддержать гостинично-туристическую отрасль и создать условия для её ускоренного развития. Первые пять лет – самые важные для развития бизнеса. Это выход на самоокупаемость и безубыточность, поэтому именно такой период был определён ключевым с точки зрения поддержки. Новая мера обеспечит инвестиции в отрасль, гарантирует завершение инвестиционного цикла и будет способствовать появлению новых объектов для отдыха граждан страны. Также считаю важным обеспечить условия для сдерживания ценообразования в гостиницах на фоне стремительного роста затрат по ключевым статьям расходов, сохранить рабочие места в индустрии в текущей деятельности предприятий", – сказал Дмитрий Чернышенко.

По информации Ростуризма, при введении нулевого НДС налоговые расходы в России ориентировочно составят до 16–19 млрд рублей по оказанию услуг по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и кемпингах.

"Принятое Правительством решение об обнулении НДС для субъектов гостиничной отрасли на пять лет – это самое долгожданное, прорывное и важное решение для развития отрасли за последние десятилетия, которое мы все очень ждали. Это решение наряду с мерами нацпроекта по туризму позволит сделать отрасль более конкурентоспособной, привлечь новых инвесторов и решить одну из ключевых проблем российского туризма – острый дефицит современных качественных отелей. Сейчас в России действует одна из самых высоких в мире ставок НДС для туризма и индустрии гостеприимства – 20%. При этом в гостиничных организациях 100% добавленной стоимости формируется непосредственно в организации, поэтому налоговая нагрузка по уплате НДС становится сравнимой фактически с налогом с оборота и составляет 30% от выручки при норме в туристической отрасли 10,5%. Такая налоговая нагрузка делает отрасль неконкурентной по сравнению с другими отраслями экономики и недостаточно привлекательной для инвесторов", – добавила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.