Мебель Картель в магазине 2shades.ru

В интернет-магазине 2shades.ru можно купить самую разную мебель от разных известных брендов. Есть в нашем магазине и мебель "Картель".
Марка Kartell родом из Италии. Дизайнеры компании создают мебель из пластика, которая пользуется спросом и востребованностью.
Пластиковая мебель марки "Картель" может украсить не только домашнюю обстановку квартиры или дома, но и интерьер кафе, ресторана, бара, магазина, офиса.
У нас есть столы, стулья, настольные лампы и другая мебель "Картель". Это действительно великолепные вещи, которые станут украшением интерьера.
Подробнее о марке
Мебель Kartell появилась в Италии в послевоенные годы. Тогда был дефицит материалов, и пользовались спросом изделия из пластика. Основатель компании Джулио Кастели обратил внимание на пластик как прекрасную основу для производства мебели.
Пластик фабрика использовала не из-за его дешевизны, а из-за того, что ему можно было придать любую форму.
Сегодня над созданием мебели марки трудятся известные дизайнеры мирового уровня. Мебель из пластика быстро стала очень популярной не только в Италии, но и за её пределами. Она была яркой, недорогой и легкой.
Настоящая классика от "Картель" – мебель из прозрачного пластика. Такие изделия максимально простые и при этом очень изящные. Хитами стали стулья марки, книжные полки, настольные лампы и другие предметы.
Преимущества марки:
Сегодня у марки открыты бутики по всему миру. Бренд Kartell пользуется неименным спросом и популярностью.
Что есть у нас
Мы предлагаем купить от этого именитого бренда: столики, стулья, табуреты, контейнеры, комоды. Есть у нас в продаже и книжные полки, вешалки, диваны, кресла, светильники и многое другое от "Картель".
Особенно красива прозрачная мебель бренда. А еще настольные лампы. У них много граней, поэтому свет красиво преломляется и создается особая атмосфера в комнате.
Удивительны и вазы этой марки. Они станут стильным штрихом интерьера.
Также вы можете купить у нас пластиковую посуду Kartell. Она понравится всем поклонникам этого именитого итальянского бренда.
Kartell – это высокая мода в дизайне мебели, посуды, светильников. С такими вещами любая обстановка получит непревзойденную красоту. Добавьте в свой интерьер аристократизм, изысканность и яркость с помощью этой мебели! Весь ассортимент есть на сайте 2shades.ru.*Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.
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