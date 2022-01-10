Более 30 протоколов составила ГЖИ Нижегородской области за состояние контейнерных площадок
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Инспекторы Госжилинспекции Нижегородской области с начала года проверили 2 901 контейнерную площадку на территории региона. По итогам проверок в отношении региональных операторов составлено 34 протокола об административных нарушения, сообщили в пресс-службе ГЖИ.
Как рассказали в ведомстве, места накопления ТКО проверяются по обращениям граждан.
Так, например, 10 марта сотрудники Борского отдела Госжилинспекции обследовали около 50 контейнерных площадок на Бору. В ходе обследования были выявлены нарушения, и в отношении обслуживающей компании был составлен протокол. Теперь оператору грозит штраф до 40 тысяч рублей.
Состояние контейнерных площадок сотрудники Госжилинспекции проверяют и в Нижнем Новгороде.
По информации ГЖИ, в микрорайоне Гордеевском по обращениям местных жителей накануне было проинспектировано более 30 площадок. Граждане жаловались на несвоевременный вывоз мусора, но на момент выездной проверки контейнерные площадки находились в надлежащем виде. Тем не менее, ДУКу и региональному оператору было объявлено предостережение, чтобы впредь не нарушались обязательные требования законодательства.
Напомним, после выдачи предписания ГЖИ проводит повторную проверку, и если она выявит повторное нарушение, то обслуживающие компании ждёт штраф: регоператора - от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, собственника контейнерной площадки – от 20 тыс. до 40 тыс. рублей.
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