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Общество

Водителей НПАТ научили перевозить маломобильных пассажиров

10 марта 2022 17:42  [65] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Для водителей "Нижегородпассажиравтотранса" на территории филиала НПАТ №3 прошёл спецкурс по перевозке маломобильных пассажиров. Об этом рассказали в региональном министерстве транспорта.

В рамках обучения водителям общественного транспорта напомнили о правилах работы на маршруте, когда в автобус необходимо попасть маломобильному пассажиру.

После теоретической части водители на практике отработали свои знания. В этом им помогли активисты нижегородской региональной общественной организации инвалидов "Инватур".

Напомним, при приближении к остановке общественного транспорта водитель обязан заранее учитывать сложности в передвижении, которые испытывают маломобильные граждане.

В частности, если человек передвигается с помощью вспомогательных технических средств (костылей, тростей и др.), автобус не должен прижиматься к бордюру. Если человек передвигается в инвалидной коляске, то транспортное средство должно быть подано максимально близко к бордюру. А при отсутствии сопровождающего именно водитель должен помочь маломобильному пассажиру.

Если автобус оснащён специальной платформой, водитель должен опустить её, помочь въехать инвалидной коляске и разместить её св салоне. При высадке водитель также должен помочь данному пассажиру.

Кроме того, водителям напомнили правила, которые нужно выполнять всегда. так, если в салоне кому-то стало плохо, нужно поставить в известность диспетчерскую службу и найти ближайший медпункт. Если в автобусе не работает автоинформатор о маршруте следования и остановочных пунктах, то водитель или кондуктор должны сами объявлять названия остановок.

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Теги:
Инвалиды НПАТ
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