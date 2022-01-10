Глеб Никитин поручил "измерить ямы" на М-7 в Нижегородской области после претензий дальнобойщика Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил "измерить ямы" на трассе М-7 у поселка Строителей и в Кстовском районе после претензий дальнобойщика. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.

"Посмотрел видео, на котором дальнобойщик, используя все богатство русского языка, описывает состояние объездной Нижнего Новгорода и моста через Оку. Ямы там такие, что пробки из-за снижения скорости движения и пробитые колеса – это меньшее, что может случиться. Дал сигнал ФКУ "Управление автомобильной магистрали Москва –Нижний Новгород Федерального дорожного агентства", поручил подключиться ГКУ НО "ГУАД" - выехать на место, измерить ямы и оценить масштабы предстоящего ремонта на участке М-7 "Волга" с 399 км у поселка Строителей по 452 км в Кстовском районе", - пишет глава региона.

Как отметил губернатор Нижегородской области, сейчас на некоторых участках общей площадью более 5 тыс. кв. м, в том числе на мосту, уже идёт так называемый "карточный" ремонт. Будет восстановлено еще около 22 тыс. кв. м дорожного полотна. "Деньги на ремонт есть", - добавил он.

Говоря о дорогах в регионе, Глеб Никитин напомнил, что согласно решению Правительства РФ на развитие дорожной инфраструктуры регионам будет дополнительно выделено 163 млрд рублей. "Председатель Правительства РФ Михаила Мишустина уже сообщил об этом", - подчеркнул глава региона.

"Дорожная инфраструктура должна быть качественной. Это очень важно не только с точки зрения развития экономики России в сегодняшних условиях, но прежде всего - чтобы сберечь человеческие жизни", - добавил в заключение Глеб Никитин.