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Студия тату BARAKA

11 марта 2022 09:23  [27]

Татуировка – это один из основных способов выделиться среди толпы. И если еще совсем недавно наличие тату на теле считалось чем-то плохим, то сегодня – это настоящее искусство. Современная тату студия BARAKA поможет вам нанести желаемый эскиз на тело или разработает вместе с вами индивидуальный макет согласно вашим предпочтениям.

Для того, чтобы татуировка выглядела достойно на протяжении долгого времени и не теряла своей формы, за ней следует правильно ухаживать. А именно:

  • не пересушивать;
  • обрабатывать кремом против загара во время нахождения на пляже;
  • корректировать при необходимости (со временем).

На счету сети салонов тату BARAKA насчитывается 4 филиала, расположенных на территории Питера. В них ежедневно трудятся более 30-ти высококвалифицированных мастеров. Каждый мастер работает в своем индивидуальном направлении и постоянно совершенствует свои навыки, которые потом отображает на каждой последующей работе. Примеры выполненных работ присутствуют в портфолио на официальном сайте салона. Вы можете выбрать имеющийся рисунок, но мастер постарается предложить вам индивидуальный макет, подходящий именно вашему образу и характеру. Ведь ни для кого не секрет, что новые татуировки способны влиять на судьбу человека. Именно поэтому очень важно выбирать будущее тату осмысленно и не торопясь.

Принцип каждого салона заключается в понимании, что тату-мастер – это, прежде всего, художник, требующий пространство для творчества. Основатель сети хорошо понимает это и стремится прислушаться к своим сотрудникам, так как он уверен, что только взаимное уважение поможет достигнуть хороших результатов в работе. За время работы (более 10-ти лет) он сумел понять это очень четко. Поэтому он стремится еще больше сплотить коллектив, чтобы творить по-настоящему прекрасные вещи.

Мастера, в свою очередь, сначала выслушают все пожелания и предпочтения клиента. Затем проконсультируют его и совместными усилиями решат, нужно ли менять макет или будет достаточно изменить некоторые его детали.

В салоне доступны следующие виды услуг:

  • тату;
  • перманентный макияж;
  • все разновидности пирсинга;
  • и другое.

Записаться на сеанс или предварительную консультацию специалиста можно непосредственно на сайте одного из салонов. Переходите в раздел контактов и выбирайте наиболее подходящий вам филиал. Также можно выбрать мастера - информация о каждом из них указана в соответствующем разделе сайта.

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