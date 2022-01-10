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Движение транспорта временно приостановят на участке ул. Пушкина с 13 марта. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.
Согласно информации, объехать закрытый участок при движении со стороны улицы Белинского можно будет по улицам Кулибина и Тимирязева, в обратном направлении - по улице Тимирязева и площади Лядова или по улице Тверской.
Ограничения продлятся с 6:00 13 марта до 23:59 30 марта.
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