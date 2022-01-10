Движение транспорта временно приостановят на участке ул. Пушкина с 13 марта Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Движение транспорта временно приостановят на участке ул. Пушкина с 13 марта. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, объехать закрытый участок при движении со стороны улицы Белинского можно будет по улицам Кулибина и Тимирязева, в обратном направлении - по улице Тимирязева и площади Лядова или по улице Тверской.

Ограничения продлятся с 6:00 13 марта до 23:59 30 марта.