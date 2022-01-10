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Бизнес

Гранты и субсидии предпринимателям увеличат в Нижнем Новгороде

11 марта 2022 11:33  [105] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Нижегородским предпринимателям планируется увеличить гранты и субсидии. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале.

Мэр рассказал, в частности, что совместно с председателем постоянной комиссии Гордумы по экономике, промышленности и предпринимательству Денисом Мироновым обсудили вопросы поддержки местных предпринимателей.

По словам Юрия Шалабаева, одно из первоочередных решений принятых – это увеличение средств на гранты для начинающих бизнесменов и самозанятых. Кроме того, предусмотрено увеличение размера субсидий на возмещение части затрат на развитие и модернизацию малого и среднего бизнеса.

Так, долю городских средств, предназначенных для выплат, планируется увеличить в три раза.

Глава города уже дал поручение департаменту развития предпринимательства совместно с департаментом финансов сформировать предложения для вынесения этого вопроса на профильные комиссии Гордумы. При положительном решении вопрос будет вынесен на рассмотрение депутатов Думы.

Также Юрий Шалабаев рассказал, что власти намерены активизировать в районах города ярмарочную торговлю. В настоящее время готовится список площадок для проведения как традиционных ярмарок, так и ярмарок выходного дня.

Таким образом, подчеркнул градоначальник, нижегородцы смогут купить качественные продукты, а фермеры получат новые рынки сбыта.

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Теги:
Предприниматели Субсидии Юрий Шалабаев
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