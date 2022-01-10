Выбираем отопительную печь для дачи правильно

Хотя дачники не находятся на своих участках целый год, все же отапливать дома нужно. Для того, чтобы хорошо отопить небольшую дачу, вполне достаточно будет мощности 100 Вт\кв. м. Посмотреть варианты готовых печей можно на сайте https://ermak-termo.ru/catalog/pechi-otopitelnye/ в каталоге. Возле каждой модели указываются ее технические характеристики.

Стоит отметить, что при отапливании строения с помощью печи стоит учитывать, чтобы поток воздуха был равномерным. В противном случае одна комната будет теплее другой. Правильней всего установить печь в центре дома в простенке. Тогда качественный обогрев будет обеспечен.

Хорошим вариантом может послужить печка с теплообменником и водяным котлом, которую можно расположить где угодно. В случае, когда месторасположение оборудования не позволяет применить систему природного обмена воздуха, разрешается применять насос.

Как устроена печь

Любая отопительная печь домашнего типа состоит из следующих частей:

топочный отдел;

емкость для усадки золы;

канал для выхода дыма;

облицовочная часть;

дымоход.

Как правило, само оборудование производится из нержавейки, листовой стали, натуральных кирпичей или чугуна.

Топки из кирпича предназначены для применения топлива любого типа. Их слабым местом являются межкладочные швы. Причина – пересыхание глины по истечению времени.

Более прочными печами считаются изделия из нержавеющей стали, так как они более устойчивы к высокой температуре и коррозии.

Как выбрать печь

Самодельная печь дает возможность правильно обустроить систему обмена воздушных масс. Но для ее выкладки требуется привлечение специалиста. Поэтому так популярны готовые печи. Среди их преимуществ можно отметить:

отличный экстерьер;

высокий кпд;

широкий выбор разнообразных моделей;

качественная конструкция изделий.

На рынке можно встретить большое количество готовых решений для загородных участков. Также, дается возможность изготовить печь по индивидуальному проекту. Цена вопроса зависит от сложности заказа и материалов, которые будут при этом использоваться. При правильном подборе оборудования легко обеспечить в доме не только тепло, но и дополнительный уют, который создается с помощью красивого внешнего вида оборудования.

Самыми прочными считаются отопительные печки из чугуна с длительным горением топлива. При покупке стоит осмотреть печь со всех сторон. Она должна быть герметично упакована без внешних повреждений и прочих недостатков.

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