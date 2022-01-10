Глеб Никитин поручил разработать дополнительные меры по субсидированию льготных кредитов для отдельных отраслей экономики Экономика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил разработать дополнительные меры по субсидированию льготных кредитов для отдельных отраслей экономики, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Для бизнеса сейчас особенно актуальна проблема ликвидности, нехватки оборотных средств. Чтобы ее решить, необходимы льготные кредиты. Центробанк России совместно с федеральным правительством уже запустил антикризисные программы льготного кредитования МСП. Мы работаем над тем, чтобы сделать эти кредиты еще доступнее и компенсировать часть процентной ставки на уровне региона для отдельных отраслей экономики, включая МСП", - отметил Глеб Никитин.

Еще более 100 предложений по поддержке экономики регион направил в Правительство России. Глеб Никитин подчеркнул, что меры поддержки будут касаться как системообразующих предприятий, так и субъектов малого и среднего бизнеса.

Также глава региона рассказал о работе по формированию перечня продукции, которая нуждается в импортозамещении. Сейчас в нем около 2 000 позиций.

"Перечень формируется в цифровом виде. Данные собираются со всех предприятий. С перечнем работает вновь созданный центр импорта и импортозамещения, к которому прикомандированы представители промпредприятий. Что-то можем производить в Нижегородской области, по каким-то позициям работаем с другими регионами, часть продукции будет доставляться из стран-партнеров. Нижегородские предприятия, в свою очередь, готовы помогать коллегам из других регионов. Обязательно будем обмениваться информацией", - сказал Глеб Никитин.

Также Нижегородская область предлагает составить реестр иностранного программного обеспечения, не имеющего российских аналогов, и предоставить целевое финансирование на поддержку разработки отечественного программного обеспечения. Глеб Никитин отметил, что это поможет обеспечить загрузкой IT-сектор.