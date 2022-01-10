Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил разработать дополнительные меры по субсидированию льготных кредитов для отдельных отраслей экономики, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Для бизнеса сейчас особенно актуальна проблема ликвидности, нехватки оборотных средств. Чтобы ее решить, необходимы льготные кредиты. Центробанк России совместно с федеральным правительством уже запустил антикризисные программы льготного кредитования МСП. Мы работаем над тем, чтобы сделать эти кредиты еще доступнее и компенсировать часть процентной ставки на уровне региона для отдельных отраслей экономики, включая МСП", - отметил Глеб Никитин.
Еще более 100 предложений по поддержке экономики регион направил в Правительство России. Глеб Никитин подчеркнул, что меры поддержки будут касаться как системообразующих предприятий, так и субъектов малого и среднего бизнеса.
Также глава региона рассказал о работе по формированию перечня продукции, которая нуждается в импортозамещении. Сейчас в нем около 2 000 позиций.
"Перечень формируется в цифровом виде. Данные собираются со всех предприятий. С перечнем работает вновь созданный центр импорта и импортозамещения, к которому прикомандированы представители промпредприятий. Что-то можем производить в Нижегородской области, по каким-то позициям работаем с другими регионами, часть продукции будет доставляться из стран-партнеров. Нижегородские предприятия, в свою очередь, готовы помогать коллегам из других регионов. Обязательно будем обмениваться информацией", - сказал Глеб Никитин.
Также Нижегородская область предлагает составить реестр иностранного программного обеспечения, не имеющего российских аналогов, и предоставить целевое финансирование на поддержку разработки отечественного программного обеспечения. Глеб Никитин отметил, что это поможет обеспечить загрузкой IT-сектор.
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