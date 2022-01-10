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Бизнес

Меры поддержки туристической отрасли будут реализованы в Нижегородской области

11 марта 2022 19:45  [55] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородской области будут реализованы федеральные меры поддержки туристической отрасли. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области отметил, что российское правительство на днях поддержало введение нулевой ставки НДС для компаний, которые инвестируют в создание туристических объектов. В частности, льготы смогут получить владельцы гостиниц и иных средств размещения.

"В Нижегородской области предложение по снижению НДС в данной сфере бизнеса было разработано ещё в 2020 году, так что для нас это долгожданное решение, которое может стать прорывным для развития отрасли", - добавил Глеб Никитин.

По словам главы региона, эта инициатива должна способствовать развитию внутреннего туризма, поскольку позволяет сдерживать рост цен на гостиничные услуги, а также позволит сократить срок окупаемости проектов.

Кроме того, с 15 марта снова будет запущена программа туристического кешбэка. Это станет ещё одной мерой поддержки отрасли, так как поддержит спрос на туристические услуги, а значит позволит сохранить рабочие места.

Как рассказали в департаменте развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области, условия программы останутся прежними. Воспользоваться кешбэком смогут туристы, бронирующие тур как минимум с двумя ночёвками. Купить туры по программе можно будет с 15 марта по 1 мая, а воспользоваться - до 1 июля текущего года.

Напомним, что туристический кешбэк - это государственная программа субсидирования поездок по России, разработанная Федеральным агентством по туризму. В рамках программы можно оплатить путешествие картой "Мир" и получить обратно на карту 20% от потраченной суммы.

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Теги:
Правительство Нижегородской области Туризм
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