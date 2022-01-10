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Общество

Глеб Никитин пообещал помочь оставшимся без работы нижегородцам

12 марта 2022 09:42  [35] Общество

Центр управления трудовыми ресурсами создан на базе Корпоративного университета правительства Нижегородской области (КУПНО). 

Как отметил губернатор Глеб Никитин в своем Telegram-канале, новый центр при КУПНО окажет содействие в трудоустройстве для сотрудников компаний, которые приостановили свою деятельность в Нижегородской области.

Глеб Никитин подчеркнул, что опыт и знания нижегородцев нужны региону и стране.

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