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Культура и отдых

Выставка о нижегородском купечестве открылась в Усадьбе Рукавишниковых

12 марта 2022 16:08  [49] Культура и отдых
Выставка о нижегородском купечестве открылась в Усадьбе Рукавишниковых

Выставка о нижегородском купечестве открылась в Усадьбе Рукавишниковых

Выставка "Жизнь купецкая" открылась в филиале НГИАМЗ.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, экспозиция включает в себя документы. денежные знаки, а также портреты нижегородского купечества.

Кроме того, посетители смогут увидеть уникальные предметы быта и старины.

Генеральный директор НГИАМЗ Юрий Филиппов отметил, что Усадьба Рукавишниковых неразрывно связана с темой купечества.  

"Нижний Новгород как важнейший торговый центр страны ежегодно принимал тысячи российских и зарубежных купцов на Нижегородской ярмарке, став местом формирования новых купеческих династий. Бугровы, Башкировы, Рукавишниковы, Блиновы – эти и другие фамилии нижегородских купцов знали в России и далеко за её пределами", - сказал Юрий Филлипов.

Выставка "Жизнь купецкая" будет работать до конца 2022 года.

 

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