Выставка о нижегородском купечестве открылась в Усадьбе Рукавишниковых Культура и отдых

Выставка о нижегородском купечестве открылась в Усадьбе Рукавишниковых

Выставка "Жизнь купецкая" открылась в филиале НГИАМЗ.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, экспозиция включает в себя документы. денежные знаки, а также портреты нижегородского купечества.

Кроме того, посетители смогут увидеть уникальные предметы быта и старины.

Генеральный директор НГИАМЗ Юрий Филиппов отметил, что Усадьба Рукавишниковых неразрывно связана с темой купечества.

"Нижний Новгород как важнейший торговый центр страны ежегодно принимал тысячи российских и зарубежных купцов на Нижегородской ярмарке, став местом формирования новых купеческих династий. Бугровы, Башкировы, Рукавишниковы, Блиновы – эти и другие фамилии нижегородских купцов знали в России и далеко за её пределами", - сказал Юрий Филлипов.

Выставка "Жизнь купецкая" будет работать до конца 2022 года.