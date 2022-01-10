Фестиваль "ТехноСтрелка" впервые пройдёт в Нижнем Новгороде 21-24 апреля Общество

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Международный инженерно-творческий фестиваль "ТехноСтрелка" пройдёт впервые в Нижнем Новгороде 21-24 апреля на стадионе "Нижний Новгород". Об этом сообщили организаторы мероприятия.

"ТехноСтрелка" – это Международный фестиваль для детей, которые мыслят по-взрослому и знают о современных технологиях в естественно-научной и инженерной областях не понаслышке. Школьники будут разрабатывать решения для кейсов компаний-партнёров по направлениям: медиакоммуникации, имитационное моделирование, IT, виртуальная и дополненная реальность (VR/AR), экология.

В рамках фестиваля будет организовано 4 хакатона и 30 образовательных площадок. Ожидается, что в фестивале примут участие около 800 учащихся в возрасте 12-18 лет из России, Республики Беларусь, Узбекистана, а также более 70 экспертов. Участие будет бесплатным.

Фестиваль включен в "Перечень олимпиад и иных интеллектуальных и творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей", утверждённый Минпросвещения.

Победители и призёры "ТехноСтрелки" будут включены в государственный информационный ресурс об одаренных детях, что даст им право участвовать в научно-образовательных программах и проектах, которые проводятся фондом "Талант и успех", что гарантирует помощь и поддержку региона в образовательном процессе, а также даст определённые преимущества при поступлении в технические вузы.

Регистрация на международный инженерно-творческий фестиваль "ТехноСтрелка" открыта на официальном сайте до 31 марта.

Принять участие в фестивале могут учащиеся всех видов образовательных организаций в составе команд от 2 до 8 человек. После регистрации команды получат задание отборочного этапа конкурса, а 4 апреля будет опубликован список команд, которые попадут на фестиваль.