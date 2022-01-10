Как принимать участие в тендерах в 2022 году с нуля?

Поиск клиентов или поставщиков, выгодных предложений и бесконечная борьба за лучшие ресурсы занимает значительную часть времени для любого предприятия не зависимо от сферы деятельности и продолжительности работы. Даже представители крупного бизнеса сталкиваются с нехваткой качественного сырья, увеличением цен и трудностями в продаже своих товаров и услуг. Благодаря развитию технологий и средств коммуникации границы поиска расширяются, но вместе с этим повышается уровень конкуренции.

Одной из форм поиска необходимых компонентов или предложения результата своего труда является принятие участия в тендерах. В основном этот метод доступен каждому, но изучить особенности и научиться тому, что и как правильно делать на каждом этапе весьма непросто, даже для опытных бизнесменов. Для начинающих специалистов, без надлежащей помощи, это может показаться невозможным. И действительно, в самом начале лучше всего довериться специалистам по тендерному обучению, имеющим минимум 5 лет опыта. Можно приобрести небольшие курсы, которые помогут разложить по полочкам процесс участия в тендерах и особенности поведения участников. В первую очередь курсы рассчитаны для тех, кому участие в тендерах в новинку. Но из-за постоянных изменений потребностей участников и законов, обучение тендерам - эта постоянный процесс, так что даже тот, кто хочет освежить свои знания найдет много полезного для себя.

Чему можно научиться на курсах?

Самое важное – понимать законы и адаптироваться к ним. Сухая буква закона кажется непонятной и не применимой, а требования слишком жесткие? Как понять где применяется именно этот закон, а не другой и почему? Тендерные специалисты в обучении объяснят и смоделируют разные ситуации, на которых каждый желающий может понять, как сделать закон своим помощником. А поняв все тонкости и нюансы, вы сможете свободно ориентироваться во всех изменениях законодательства и с успехом выходить из разных затруднительных ситуаций.

Специалисты смогут:

грамотно составить план обучения госзакупкам с нуля для каждого в зависимости от потребности и сферы деятельности;

объяснить доступным и понятным языком какие ваши сильные стороны наиболее ценятся;

научить анализировать предложения и правильно подходить к выбору исполнителя, адекватно оценивать свои возможности.

Курсы могут проходить индивидуально или в группах, в зависимости от желания каждого индивидуально. Более подробно ознакомиться с программой обучения и условиями вы можете на нашем сайте: https://open-torg.ru/individualnoe-obuchenie-tenderam-s-nulya

Что дает обучение тендерам?

В конце курсов участник получает сертификат, что он является тендерным специалистом и готов в работе в своей фирме или по найму. Такие курсы тендерный специалист проходит, чтоб получить необходимые знания и навыки, позволяющие выполнять тендерное сопровождение: организацию, поиск тендера, составление документов на участие и оценку полученных предложений. Для этого нужно знать:

Как проводятся тендеры, их виды и особенности;

На каких площадках можно найти самые выгодные предложения и какие инструменты нужны для этого;

Какие документы обязательны, какие нет и как их составлять;

Как изменить невыгодную ситуацию в свою пользу, не нарушая закон;

Как правильно оценить полученные заявки;

На что нужно обратить внимание, чтобы распознать проблемный тендер и не попасть на мошенников;

Что нужно, чтобы выиграть тендер;

Сколько времени отводится на каждый этап тендера и как качественно подготовиться, чтобы избежать заминок и задержек;

Вероятные последствия того или иного решения.

Без этих знаний каждый участник может получить славу ненадежного и вовсе лишиться права участвовать в тендерах. Каждое участие в тендере сопряжено с большими затратами денег и времени. Если участник не сможет правильно оценить свои возможности, риски будут не оправданы, а клиенты не довольны.

Именно поэтому главным преимуществом курсов является подкрепление теории практикой.

Какие первые шаги к участию в тендерах?

Первое, конечно же, определиться кто ты – поставщик или заказчик. От этого зависит какие документы нужно подготовить. От этого также зависит, что будет входить в обязанности тендерного специалиста.

Второе – зарегистрироваться в единой информационной системе (ЕИС) и получить электронную подпись. Да, время не стоит на месте, и чтобы подписать документы не нужно личного присутствия. Электронная подпись является обязательным условием участия в электронных торгах и тендерах, так как документооборот только электронный.

Третье – понять какой вид тендеров нужен именно вам. Все виды тендеров имеют свои достоинства и недостатки. Для некоторых групп товаров и услуг вид тендера установлен законодательно.

Четвертое – найти или создать предложение. Для этого нужно знать надежные, проверенные временем официальные площадки на которых проводятся самые выгодные предложения.

Пятое – подготовиться к тендеру заранее. Это самая важная часть, потому что во время тендера ни участник, ни заказчик уж не может отказаться от своих обязательств без последствий. Да и значительно повлиять на результат невозможно.

Какие навыки нужны кроме знаний?

Кроме знаний как проходят тендеры и законов, очень важно овладеть практическими навыками, позволяющие успешно участвовать в тендерах. Пройдя обучение тендерам, тендерный специалист научится:

Последовательно обосновывать свои претензии и отстаивать свою точку зрения в спорных ситуациях;

Аккуратно собирать и хранить информацию;

Осторожности в проведении переговоров;

Правильно составлять контракт.

Конечно, часто основные условия тендера изначально известны, но ведь выиграть тендер недостаточно. Подписанный в итоге контракт должен оправдывать ожидания и содержать условия, гарантирующие его исполнение, и четко отражать обязанности и права каждой стороны.

Победа в тендере — это результат кропотливого труда до его начала, а подписание контракта на хороших условиях – самый желанный приз.

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