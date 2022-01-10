Теплоэнерго
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Новости партнеров

Допуск СРО изыскателей

14 марта 2022 08:49  [56]

Вступить в СРО изыскателей хотят многие организации. И в этом нет ничего удивительного, потому что данное отраслевое объединение собрало под своим крылом различных предпринимателей, а также крупные компании, которые ведут свою деятельность в сфере строительства. Касается это не только строителей, но и специалистов, которые занимаются изыскательными работами и проектированием.

СРОМосква – объединение, которое создано для того, чтобы обеспечить 100% безопасность проектам, которые только будут строиться. Но это далеко не все. Подобное объединение может помогать компаниям и специалистам, которые работают в сфере строительства. Организации саморегулируемые и каждый участник может получить защиту. К тому же, специалисты следят за тем, чтобы деятельность компаний осуществлялась согласно законодательству и без каких-либо нарушений.

Заказать допуск СРО хотят многие, но не всегда это возможно. Купить в какой-то сторонней организации – невозможно. Получить документ могут те компании, которые работают легально. Допуск дает им возможность принимать участие в различных программах, рассчитывать на государственную поддержку, а также подавать документы на участие в тендерах.

Цена на регистрацию в Москве растет с каждым днем. И в этом нет ничего удивительного, потому что стоимость зависит от многих критериев. Если верить статистике, то в прошлом году в Москве и области было зарегистрировано 20 компаний, которые ведут изыскательные работы.

Мы уже упоминали о том, что далеко не все компании могут получить допуск СРО https://сромосква.рф/dopuski-sro/sro-izyskateley/. Есть определенные факторы, на которые стоит обратить внимание. К примеру, компания должна проработать в данной среде не меньше года. К тому же, допуск выдадут только в том случае, если количество работников превысит 100 человек.

У фирмы должен быть свой собственный компенсационный фонд и наличие регистрации в Госреестре. Выбирать место регистрации самостоятельно не стоит, потому что можно наткнуться на мошенников. Далеко не всегда СРО действует согласно законодательству. Есть компании, которые просто собирают деньги и прекращают свою деятельность. Бумаги, которые они выдают, не имеют никакой юридической силы и использовать их не стоит.

Основные преимущества

Вступление в СРО открывает перед компаниями совершенно другие горизонты. Это своеобразная площадка, которая позволяет бизнесу развиваться стабильно и заключать контракты с теми партнерами, которые принесут наибольшую выгоду. К тому же, можно найти заказчиков, которые будут вести деятельность честно.

Компания, которая смогла получить допуск СРО, отличается от тех, которые работают без документа. Допуск говорит о том, что фирма ведет свою деятельность на должном уровне и проводит все работы качественно и в соответствии с установленными нормами.

*Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Новости партнеров
Формируем экономику замкнутого цикла в России
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Мельница
Кирилл Рихтер
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph