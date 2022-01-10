Допуск СРО изыскателей

Вступить в СРО изыскателей хотят многие организации. И в этом нет ничего удивительного, потому что данное отраслевое объединение собрало под своим крылом различных предпринимателей, а также крупные компании, которые ведут свою деятельность в сфере строительства. Касается это не только строителей, но и специалистов, которые занимаются изыскательными работами и проектированием.

СРОМосква – объединение, которое создано для того, чтобы обеспечить 100% безопасность проектам, которые только будут строиться. Но это далеко не все. Подобное объединение может помогать компаниям и специалистам, которые работают в сфере строительства. Организации саморегулируемые и каждый участник может получить защиту. К тому же, специалисты следят за тем, чтобы деятельность компаний осуществлялась согласно законодательству и без каких-либо нарушений.

Заказать допуск СРО хотят многие, но не всегда это возможно. Купить в какой-то сторонней организации – невозможно. Получить документ могут те компании, которые работают легально. Допуск дает им возможность принимать участие в различных программах, рассчитывать на государственную поддержку, а также подавать документы на участие в тендерах.

Цена на регистрацию в Москве растет с каждым днем. И в этом нет ничего удивительного, потому что стоимость зависит от многих критериев. Если верить статистике, то в прошлом году в Москве и области было зарегистрировано 20 компаний, которые ведут изыскательные работы.

Мы уже упоминали о том, что далеко не все компании могут получить допуск СРО https://сромосква.рф/dopuski-sro/sro-izyskateley/. Есть определенные факторы, на которые стоит обратить внимание. К примеру, компания должна проработать в данной среде не меньше года. К тому же, допуск выдадут только в том случае, если количество работников превысит 100 человек.

У фирмы должен быть свой собственный компенсационный фонд и наличие регистрации в Госреестре. Выбирать место регистрации самостоятельно не стоит, потому что можно наткнуться на мошенников. Далеко не всегда СРО действует согласно законодательству. Есть компании, которые просто собирают деньги и прекращают свою деятельность. Бумаги, которые они выдают, не имеют никакой юридической силы и использовать их не стоит.

Основные преимущества

Вступление в СРО открывает перед компаниями совершенно другие горизонты. Это своеобразная площадка, которая позволяет бизнесу развиваться стабильно и заключать контракты с теми партнерами, которые принесут наибольшую выгоду. К тому же, можно найти заказчиков, которые будут вести деятельность честно.

Компания, которая смогла получить допуск СРО, отличается от тех, которые работают без документа. Допуск говорит о том, что фирма ведет свою деятельность на должном уровне и проводит все работы качественно и в соответствии с установленными нормами.

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