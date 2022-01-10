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Оформление Нижнего Новгорода к 9 мая и Дню России оценено почти в 9 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Согласно информации, декоративно-художественное оформление Нижнего Новгорода к празднованию 77-летия победы в ВОВ и Дня России оценено в 8,9 млн рублей.
Работы будут проводиться с момента заключения договора с исполнителем по 20 июня. При этом сами варианты оформления города к праздникам еще не представлены.
Подрядчик на выполнение работ будет выбран 24 марта.
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