Нижегородским кадетам вручили награды за участие в параде памяти Общество

Фото: пресс-служба партии

Нижегородским кадетам вручили награды за участие в параде памяти, посвященном легендарному параду 1941 года в Куйбышеве. Об этом сообщили в НРО партии "Единая Россия".

Согласно информации, парад проводится в рамках проекта "Историческая память" партии.

Воспитанники Нижегородской кадетской школы уже восьмой год 7 ноября принимают участие в патриотической акции, инициатором которой выступило Самарское отделение партии "Единая Россия".



Из-за пандемии второй год Парад Памяти проходил в онлайн-формате. 7 ноября 2021 года наши кадеты торжественным строем под барабанный бой с песней промаршировали в Нижегородском кремле у Вечного огня.

В параде приняли участие 54 кадета: парадная коробка и две знаменных группы. Был снят видеоролик и обращение к участникам из других регионов, который стал частью общего онлайн-парада.



Почетные знаки, удостоверения и благодарственные письма кадетам и их педагогам вручил депутат Государственной Думы, региональный координатор партпроекта "Историческая память" Вадим Булавинов.



"Когда в 2011 году Парад Памяти в Самаре прошел впервые, его главной целью стала неразрывность связи поколений. Это те основы, которые дают возможность нам сохранять историческую память, передавать истинную картину нашего прошлого будущим поколениям. Это не только чувство гордости, уважения, любви к своей стране, но и лучшее знание истории, и воспитание патриотизма. Я искренне рад, что с тех пор нижегородские кадеты являются неотъемлемой частью Парада, для проведения которого не стали помехой и коронавирусные годы, пусть и в онлайн формате. Сегодня ребята получили памятные награды. Я их поздравляю! Но, еще одна награда, которую они уже получили, – это огромный жизненный опыт, сам факт их участия в таком важном событии. Это вклад в их будущее, а значит, и в будущее всей нашей страны", - сказал Вадим Булавинов.



К параду ребята готовятся в течение всего учебного года. Отбор серьезный, выбирают только лучших: учитываются, прежде всего, высокие результаты в учебе и строевой подготовке.

"Выбирали лучших. Главные критерии: учебные показатели, дисциплинированность, строевая подготовка. Немаловажно, чтобы и совместимость в строю была, а также умение и любовь носить военную форму, пусть и кадетскую, но форму. Конечно, для ребят это важно и почетно. Они чувствуют свою причастность к тем далеким событиям. Мы, взрослые, должны как можно больше создавать и проводить таких мероприятий для того, чтобы передать им наши славные победные, патриотические традиции", - рассказал директор Нижегородской кадетской школы Андрей Тимченко.

По традиции Нижегородское региональное отделение "Единой России" каждый год оказывает кадетской школе помощь в организации и проведении мероприятия.

СПРАВКА:

Парад Памяти проводится с 2011 года по инициативе Самарского регионального отделения партии "Единая Россия".

Участники проходят парадным строем на центральной площади в Самаре, по которой 7 ноября 1941 года торжественным маршем проходили части Красной Армии, уходившие на фронт.

До 2020 года в парадном шествии принимали участие расчеты действующей армии из регионов Приволжского федерального округа, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, ветеранские и патриотические общественные организации, военно-патриотические объединения и клубы, а также представители дипломатических миссий иностранных государств. Общая численность участников – порядка 35 000 человек.

В 2020 и 2021 годах из-за пандемии коронавируса парад проходил в онлайн-формате.