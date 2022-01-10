Первые три трамвая из Москвы доставлены в Нижний Новгород Общество

Фото: пресс-служба горадминистрации

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Первые три трамвая из Москвы доставлены в Нижний Новгород. Об этом сообщили в МП "Нижегородэлектротранс".

Согласно информации, в настоящее время они проходят все необходимые процедуры оформления.

Планируется, что после этого трамваи выйдут в рейс по самым популярным трамвайным маршрутам в нижней части города.

Главный инженер трамвайного депо № 2 Дмитрий Миронов, пояснил, что вагоны поступивших трамваев были капитально отремонтированы в Москве.

"Специалисты уже провели необходимые технические мероприятия, сейчас оформляются документы, и скоро трамваи будут введены в эксплуатацию. Планируется, что они выйдут в рейсы по самым востребованным маршрутам – рассматриваются популярные у нижегородцев трамвайные маршрут №№ 6, 7", - сказал он.

В свою очередь водитель трамвая 1 класса Владимир Киреев обратил внимание на комфорт и безопасность вагонов.

"Вагоны электронные, что позволяет обеспечить экономию электроэнергии и плавность хода. Они работают намного тише, чем те, что эксплуатируются в данный момент. Для водителя и пассажиров это очень комфортно во время поездки – вагоны идут плавно и практически бесшумно. В салоне есть камеры видеонаблюдения, что обеспечивает дополнительную безопасность", - отметил он.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород регулярно пополняет транспортный парк благодаря безвозмездной передаче транспорта из Москвы.

Важным критерием является полная исправность техники.

Так, например, в 2018 году в Нижний Новгород поступили 11 трамваев, в 2020 году – 10, в 2021 году – 10. Кроме того, в 2021 году было закуплено 11 новых трамваев.