Фото:
Первые три трамвая из Москвы доставлены в Нижний Новгород. Об этом сообщили в МП "Нижегородэлектротранс".
Согласно информации, в настоящее время они проходят все необходимые процедуры оформления.
Планируется, что после этого трамваи выйдут в рейс по самым популярным трамвайным маршрутам в нижней части города.
Главный инженер трамвайного депо № 2 Дмитрий Миронов, пояснил, что вагоны поступивших трамваев были капитально отремонтированы в Москве.
"Специалисты уже провели необходимые технические мероприятия, сейчас оформляются документы, и скоро трамваи будут введены в эксплуатацию. Планируется, что они выйдут в рейсы по самым востребованным маршрутам – рассматриваются популярные у нижегородцев трамвайные маршрут №№ 6, 7", - сказал он.
В свою очередь водитель трамвая 1 класса Владимир Киреев обратил внимание на комфорт и безопасность вагонов.
"Вагоны электронные, что позволяет обеспечить экономию электроэнергии и плавность хода. Они работают намного тише, чем те, что эксплуатируются в данный момент. Для водителя и пассажиров это очень комфортно во время поездки – вагоны идут плавно и практически бесшумно. В салоне есть камеры видеонаблюдения, что обеспечивает дополнительную безопасность", - отметил он.
Ранее сообщалось, что Нижний Новгород регулярно пополняет транспортный парк благодаря безвозмездной передаче транспорта из Москвы.
Важным критерием является полная исправность техники.
Так, например, в 2018 году в Нижний Новгород поступили 11 трамваев, в 2020 году – 10, в 2021 году – 10. Кроме того, в 2021 году было закуплено 11 новых трамваев.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+