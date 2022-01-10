Что делать с постоянной болью в горле?

Боль в горле — частая причина, по которой обращаются к терапевту, педиатру или отоларингологу. Такая жалоба подразумевает не только болезненность, но и чувство саднения, царапанья и жжения, ощущение инородного тела, покалывание, першение1,2. Боль в горле — это не диагноз, а один из симптомов болезни1. Когда горло болит постоянно, не нужно заниматься самолечением. Прежде всего стоит разобраться в причинах. Почему может постоянно болеть горло, с какими болезнями может быть связан симптом и что делать, читайте в статье.

Причины боли в горле

Чаще всего болью сопровождаются воспалительные процессы в глотке, гортани, верхних дыхательных путях. Воспаление вызывает инфекция (бактериальная или вирусная), а также неинфекционные факторы1.

Неинфекционные факторы, приводящие к воспалению в глотке и окружающих органах, — это1,2:

травмы глотки или гортани (ранения, ожоги, инородные тела);

постоянное действие раздражающих веществ (табачный дым, загрязненный и сухой воздух, спиртные напитки, раздражающая пища);

последствие химио- или лучевой терапии при лечении онкологии;

аллергические реакции;

перенапряжение голоса;

дыхание через рот и т.д.

Также постоянно болеть горло может при неинфекционных заболеваниях разных органов и систем. К ним относятся1:

инфаркт миокарда;

заболевания позвоночника;

опухоли;

заболевания крови;

патология желудочно-кишечного тракта;

эндокринные болезни и другие.

В 70% случаев горло болит из-за ОРВИ и фарингита1. Воспаление редко ограничивается только лишь слизистой глотки. Оно практически всегда распространяется на нёбные дужки и поверхность нёбных миндалин, поэтому более точный термин — тонзиллофарингит3. В 90% случаев возбудителями тонзиллофарингита являются вирусы. При бактериальном воспалении ключевую роль играют стрептококки. В 90% случаев бактериальная флора глотки представлена ассоциациями из 2—3 видов микробов. Постоянно болеть горло может при длительном и упорном воспалении грибкового характера3.

Лечение

В среднем у взрослого человека горло болит примерно 2-3 раза в год. Это одна из наиболее распространенных причин применения лекарственных препаратов с целью самолечения. По данным многочисленных исследований, антибиотики сокращают длительность симптомов тонзиллофарингита менее чем на 1 сутки — то есть практически не влияют на продолжительность болезни. Более того, риск повторно заболеть фарингитом после приёма антибиотиков повышается. Таким образом, антибиотики показаны только при бактериальной причине фарингита, их подбирает врач по результатам анализов3.

Лечить тонзиллофарингит рекомендуется с использованием местных средств. Цель местного лечения — быстро уменьшить выраженность боли, воспаления, а также не допустить вторичного инфицирования повреждённой слизистой4.

Лекарство для нанесения на слизистую оболочку должно обладать следующими свойствами3:

действовать на разные виды возбудителей (вирусы, бактерии);

не обладать токсическим эффектом и минимально всасываться в кровь;

не раздражать слизистую, не вызывать аллергию.

Всеми этими свойствами обладает препарат Имудон®. Он активирует собственные защитные механизмы слизистой: стимулирует фагоцитоз, усиливает выработку интерферона, повышает содержание обеззараживающих веществ в слюне. Поэтому Имудон® действует универсально — как против вирусов, так и против бактерий. Вспомогательные вещества в составе Имудон® оказывают болеутоляющий и дезодорирующий эффекты на больное горло5. Имудон® в 3 раза быстрее подавляет боль и покраснение в горле6. Препарат применяется и для лечения, и для профилактики инфекционно-воспалительных заболеваний глотки7.

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