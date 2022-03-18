Глеб Никитин: "Работа ресурсоснабжения требует неусыпного внимания, ежедневного и ежечасного контроля" Общество

Глеб Никитин Фото: пресс-служба правительства региона

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.

"Уважаемые сотрудники жилищно-коммунального хозяйства, ветераны отрасли! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником, ваша сфера деятельности - одна из самых сложных и трудоёмких. От неё зависит качество жизни каждого человека. Свет, тепло, водоснабжение – блага цивилизации, к которым современный человек давно привык и не задумывается, сколько материальных и физических ресурсов требуется на поддержание систем жизнеобеспечения любого населенного пункта", - говорится в его поздравлении.

"Работа ресурсоснабжения требует неусыпного внимания, ежедневного и ежечасного контроля. В любое время суток и в любую погоду вы готовы ликвидировать аварии, проявляя порой настоящий героизм и самоотверженность. Ежегодно в регионе приводятся в порядок десятки километров сетей, создаются новые объекты. Это повышает надежность предоставления услуг для наших граждан. Проводится большая работа по увеличению энергоэффективности. Внедряются современные технологии, в том числе цифровые", - отметил глава региона.

"В профессиональный праздник желаю вам здоровья и благополучия. Пусть сбудутся все намеченные планы, а рядом всегда будут близкие и любящие люди", - резюмировал Глеб Никитин.