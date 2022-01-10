Что посмотреть в Ярославле?

Ярославль – красивый город и сюда обязательно нужно приехать. С каждым годом количество туристов увеличивается, и приезжают сюда не только россияне, но и граждане других стран.

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Интересные места притягивают туристов. Но каждый приезжий может назвать свои точки, которые заинтересовали. Но есть универсальные места, которые и считаются достопримечательностями.

Красивые места Ярославля

Гулять по Ярославлю и слушать рассказы местных жителей можно долго. Наверное, тут нет места, которое бы не таило в себе какие-то тайны. Местные жители любят свой город и с трепетом относятся к памятникам архитектуры.

Ярославский музей-заповедник

Комплекс интересен своими постройками. Объект был построен в далеком прошлом и с тех пор не происходило каких-то серьезных изменений. Смотрителям удалось сохранить монастырь и храм, а также научную библиотеку. Что касается тематических музеев, то они пополняются и по сей день.

Экспозиция огромная. Посмотреть в музее можно на различную церковную утварь, которая менялась, на редкие иконы, а также на рукописи, которым нет цены.

Церковь Иоанна Предтечи в Толчкове

В Ярославле много церквей. Но отдельного внимания заслуживает церковь Иоанна Предтечи. Построили ее на пожертвования местных жителей. Были те, кто не смог внести деньги - они принимали активное участие в строительстве и тем самым помогли храму.

Церковь считается одной из самых красивых. Она притягивает внимание, и посетить ее стоит обязательно.

Толгский монастырь

На территории Ярославля не только много церквей, но и есть монастыри, которые также считаются достопримечательностями. Многие верующие приезжают сюда для того, чтобы посмотреть на все это великолепие и прикоснуться к мощам святых людей.

Толгский монастырь был построен в далеком прошлом. Считается, что его возвели еще в 1314-м году. Комплекс состоит не только из церкви, но и часовни. Также на территории есть и собор.

Верующие люди приходят сюда для того, чтобы помолиться у чудотворной иконы Богоматери, которая считается христианской святыней.

Стоит отметить, что монастырь мужской и с тех пор ничего не изменилось в его работе.

Успенский собор

Собор был построен в 13-м столетии. Местным жителям удалось сохранить строение. Церковь считается настоящим украшением города. Если верить истории, то собор не раз хотели разрушить. Были серьезные пожары, последствия которых было сложно установить.

В период советского союза на территории собора был обустроен парк, который с каждым днем стал только больше. Что касается реконструкции, то ее провели только в 90-х, когда церковь была снова возвращена верующим и в ней возобновились службы.

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