Владимир Паков: Фашизм не закончился историей Второй мировой войны Общество

"Сейчас в едином порыве все стали на защиту своей Родины", - заявил депутат Законодательного собрания Нижегородской области, председатель комитета по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту Владимир Паков, выражая слова поддержки российской армии.

"Идет специальная операция, и наши ребята мужественно, как и подобает русским солдатам, борются с фашизмом. Кто бы мог подумать, что фашизм не закончится историей Второй мировой войны", - отметил он, добавив при этом, что "вся страна сейчас поддерживает и за президента России Владимира Путина, и за российских военных". "Все сплотились, как это всегда бывает у нашего народа. И сейчас в едином порыве все стали на защиту своей Родины", - подчеркнул нижегородский парламентарий.

"Очень важно, чтобы наши военные выполняли свое дело честно, проявляли хорошее отношение к мирным жителям, к пленным. Ребята, делайте свое дело! Мы за вас, мы вас поддерживаем! Мы знаем, что вы – настоящие специалисты. На вас сейчас вся надежда. Россия – с Вами," – заключил Владимир Паков, обращаясь к военнослужащим российской армии.

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