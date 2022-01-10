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Общество

Более 1,3 тысяч га можно вовлечь под жилищное строительство в Нижегородской области

15 марта 2022 13:06  [94] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 1,3 тысяч га можно вовлечь под жилищное строительство в Нижегородской области. Об этом сообщили в управлении Росреестра по Нижегородской области.

Согласно информации, работы по выявлению земельных участков велись ведомством по поручению правительства страны совместно органами исполнительной власти субъектов РФ в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".

Так, на 1 марта 2022 года выявлен и может быть предоставлен в целях жилищного строительства 161 земельный участок общей площадью 1317,94 га.
Из общего числа земельных участков 47 общей площадью 531,82 га предназначены для многоквартирной застройки; еще 114 участков общей площадью 786,12 га предназначены для индивидуального жилищного строительства.

Как отметила руководитель управления Наталья Корионова, благодаря максимально упрощенной процедуре поиска и реализации земельных участков и территорий интерес к освоению земель в Нижегородской области растет.

"Уполномоченные лица приняли решение расширить перечень земельных участков для включения их в фонд земель для жилищного строительства многоквартирных домов и объектов индивидуального жилищного строительства", - сказала она.

Выявленные участки уже вовлекаются в работу. В настоящее время 22 земельных участка общей площадью 423,03 га используются для жилищного строительства: один участок площадью 57,95 га – для индивидуального жилищного строительства, еще 21 участок площадью 365,08 га – для многоквартирной застройки.

Сведения о земельных участках и территориях, пополнивших фонд в ближайшее время, отобразятся на "Публичной кадастровой карте" и будут доступны для просмотра в сервисе "Земля для стройки".

Заинтересованным лицам для поиска земельных участков и территорий, имеющих потенциал вовлечения в оборот для жилищного строительства, необходимо зайти на сайт Публичной кадастровой карты РФ и выбрать тип объектов "Жилищное строительство". При выборе участка на карте отобразятся его границы и информация о его площади, потенциале использования (строительство индивидуального жилого дома или многоквартирного дома), наличии инженерных сетей и т.д.

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Теги:
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