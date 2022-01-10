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Бизнес

ОМК расширила список соцгарантий для своих сотрудников в Выксе

15 марта 2022 14:38  [84] Бизнес

Фото: из архива ОМК

Объединенная металлургическая компания (ОМК) расширила список соцгарантий для своих сотрудников в Выксе. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Согласно информации, на заводе предприятия в Выксе приняли новый коллективный договор сроком на три года.

В документе сохранили все гарантии, закрепленные в прошлом варианте. А именно речь идет об одном из лучших социальных пакетов, который неоднократно обеспечивал выксунскому заводу ОМК статус предприятия горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности.

В новую редакцию договора было внесено более десятка изменений в интересах коллектива. В том числе среди них - увеличение расчетной единицы до 8 000 рублей.

Также увеличены выплаты по рождению ребенка, размер пособия по уходу за ребенком от 1,5 до трех лет, пособия при потере близкого родственника и др. В случае сокращения численности предусмотрели преимущественное право на сохранение рабочего места для сотрудников, чей непрерывный стаж в компании не менее 10 лет и кому до страховой пенсии по старости осталось работать три года и менее. Это лишь часть изменений, направленных на улучшение соцпакета металлургов.

Как отметил председатель первичной профсоюзной организации выксунского завода ОМК Федор Туваев, профсоюзный комитет подготовил проект нового коллективного договора с существенным увеличением льгот и гарантий. Новый документ подробно обсуждали с профактивом подразделений, а затем и с руководством завода.

"Совместно нам удалось решить многие вопросы. Документ зафиксировал важнейшие положения, касающиеся порядка предоставления выплат и пособий, содействия в сфере занятости и защиты прав трудящихся. Продолжим и далее работать над расширением социальных гарантий", – сказал он.

В свою очередь управляющий директор выксунского завода ОМК Александр Барыков заметил, что социальный пакет завода неоднократно признавали одним из лучших в отрасли.

"Только в 2021 году на поддержку благополучия сотрудников и их семей в Выксе ОМК направила около 30 млн рублей. Новый коллективный договор, разработанный совместно с профсоюзным комитетом, учитывает как наш многолетний опыт социального партнерства, так и актуальные предложения сотрудников. У нас общая цель – обеспечить эффективную социальную защиту работников, поэтому предложения профсоюза были услышаны и приняты в новой редакции коллективного договора", – резюмировал он.

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Теги:
Выкса заводы ОМК
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