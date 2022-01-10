Общегородской субботник пройдет 16 апреля в Дзержинске Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" (архив)

Общегородской субботник пройдет 16 апреля в Дзержинске. Об этом сообщили в администрации города.

Согласно информации, по поручению главы города Ивана Носкова комплекс мероприятий по подготовке городского округа к летнему периоду начнется в Дзержинске на текущей неделе. В первую очередь дорожные службы города проведут уборку смёта.

Также силами МБУ "Город" и Главного управления автомобильных дорог будут проведены ремонт и обновление ограждений вдоль дорог. Кроме того, по поручению главы города до начала мая должна быть обновлена дорожная разметка.

"Генеральная уборка города начинается на этой неделе, и к майским праздникам в Дзержинске и поселках должны быть чистота и порядок. Это наше общее дело! Подключаются муниципальные и некоммерческие организации, образовательные и культурные учреждения, коммунальные и дорожные службы, бизнес и, конечно, неравнодушные жители", - сказал мэр города Иван Носков.

"Каждый, кто ежегодно принимает участие в субботниках, прекрасно знает, что это личный, но ценный для всего Дзержинска вклад жителей в благоустройство города. Субботник – это общий созидательный труд, позволяющий чувствовать и ощущать себя горожанином", - добавил он.

Общегородской субботник в этом году запланирован на 16 апреля. Особое внимание будет уделено очистке от накопившегося за зиму мусора в нижней части Окской набережной, берега вдоль затона Оки, лесного массива вдоль улицы Молодежной, а также на берегу Святого озера со стороны Дендропарка и территории самого Дендропарка. Управляющие компании и ТСЖ к общегородскому субботнику должны завершить обрезку аварийных веток и кронирование деревьев и кустарников.

"Все желающие принять участие в субботнике на общественных пространствах города будут обеспечены необходимым инвентарем: мешками, граблями, пиками и перчатками. Регистрация на участие в субботнике обязательна, чтобы обеспечить оперативный вывоз собранного мусора, - сказал заместитель главы города Дзержинска Денис Дергунов. - Жители, решившие провести субботник у себя во дворе, могут обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ для получения инвентаря и последующего вывоза собранного мусора".

Для регистрации на общегородской субботник необходимо до 8 апреля заполнить форму по ссылке.