Тепловые сети Дзержинска проверят безопасным органическим красителем Общество

Фото: пресс-служба компании

Тепловые сети Дзержинска проверят безопасным органическим красителем. Об этом сообщили в Нижегородском филиале ПАО "Т Плюс".

Согласно информации, для выявления возможных утечек и мест несанкционированных сливов теплоносителя с 21 марта Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс" будет добавлять в закрытую систему теплоснабжения от Дзержинской ТЭЦ краситель "Уранин А", придающий воде зеленую окраску.

Органический краситель "Уранин А" безвреден для здоровья людей, не оказывает негативного воздействия на окружающую среду, соответствует санитарным нормам и правилам и разрешен для определения утечки воды в теплосетях.

"При обнаружении на поверхности земли или в тепловых камерах течей воды зеленого цвета, а также парения просим сообщать в диспетчерскую службу Дзержинский тепловых сетей Нижегородского филиала "Т Плюс" по телефонам: 8 (8313) 26-66-71 или 8 (8313) 25-95-70", - отметили в пресс-службе компании.