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Общество

Расписание нижегородских электричек на трех направлениях изменится с 18 марта

16 марта 2022 10:14  [99] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Расписание нижегородских электричек на трех направлениях изменится с 18 марта. Об этом сообщает АО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания".

Согласно информации, по техническим причинам с 18 марта по 1 апреля изменяется расписание поездов на Дзержинском, Уренском и Семеновском направлениях.

Так, в период с 18 до 20 марта, 23-27 марта и с 30 марта по 1 апреля поезд по маршруту "Нижний Новгород – Гороховец" будет отправляться в 7:20 и прибывать на конечную станцию в 9:32.

Отправление электрички "Шахунья – Урень" запланировано на 4:20, а прибытие на конечную станцию - в 5:04. 

Также поезд сообщением "Урень – Нижний Новгород" будет отправляться в 5:28 и прибывать на конечную станцию в 8:26.

Кроме того, 18 марта, 23-25 марта и с 30 марта по 1 апреля электричка Моховые Горы – Н.Новгород будет отправляться в 7:10 и прибывать на конечную станцию в 7:59.

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Теги:
ГЖД поезд
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