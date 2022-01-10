Госинспекция труда в Нижегородской области предупредила "Макдоналдс" о недопустимости нарушения трудового законодательства

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Госинспекция труда в Нижегородской области предупредила "Макдоналдс" о недопустимости нарушений трудового законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно информации, компании были даны разъяснения, что в случаях введения неполного рабочего дня, приостановки производства, объявления простоя, предоставления работникам отпусков без сохранения зарплаты, сокращения сотрудников и ликвидации организация должна соблюдать требования трудового законодательства РФ.
Госинспекция труда проводит мониторинг ситуации по соблюдению трудового законодательства в "Макдоналдс".
Также в ведомстве сообщили, что в настоящее время инспекторы проводят профилактические визиты в компании, находящиеся в группе риска.
Напомним, что сеть ресторанов "Макдоналдс" приостановила работу в Нижнем Новгороде 15 марта.
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