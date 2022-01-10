Госинспекция труда в Нижегородской области предупредила "Макдоналдс" о недопустимости нарушения трудового законодательства Общество

Фото: сайт компании

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Госинспекция труда в Нижегородской области предупредила "Макдоналдс" о недопустимости нарушений трудового законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно информации, компании были даны разъяснения, что в случаях введения неполного рабочего дня, приостановки производства, объявления простоя, предоставления работникам отпусков без сохранения зарплаты, сокращения сотрудников и ликвидации организация должна соблюдать требования трудового законодательства РФ.

Госинспекция труда проводит мониторинг ситуации по соблюдению трудового законодательства в "Макдоналдс".

Также в ведомстве сообщили, что в настоящее время инспекторы проводят профилактические визиты в компании, находящиеся в группе риска.

Напомним, что сеть ресторанов "Макдоналдс" приостановила работу в Нижнем Новгороде 15 марта.