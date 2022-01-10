Юрий Станкевич: "Наша цель - долгосрочное устойчивое развитие России" Политика

Юрий Станкевич Фото: пресс-служба партии

"Наша главная цель - долгосрочное устойчивое развитие России, процветание и укрепление русского мира", - Юрий Станкевич

Нивелирование последствий от санкций - лишь одна из ближайших задач, отметил депутат Государственной Думы

Депутат Государственной Думы (фракция "Единой России") Юрий Станкевич ведет диалог с промышленниками, предпринимателями, экспертами о текущих и долгосрочных планах поддержки и стимулирования экономики, сохранения и усиления социальных гарантий.

"Взаимодействуя с коллегами из "большой четверки" предпринимательских объединений на федеральном и региональном уровне, мы согласовали предложения для целей сохранения и приумножения деловой активности, защиты хозяйствующих субъектов в нынешних непростых условиях. Исходим из необходимости соблюдения баланса общественных интересов и принятия федеральными органами власти решительных мер по поддержке малого, среднего бизнеса, самозанятых граждан, ключевых секторов экономики в новых геополитических условиях, которые затронули всех нас без исключения.

В двух уже принятых Государственной Думой по предложению Правительства России "антикризисных пакетах" содержатся и рекомендации нижегородского делового сообщества (НАПП, ТПП, Опоры России, Деловой России). Но это только первые шаги. Ключевые решения, которые определят долгосрочный вектор развития страны, ее экономической политики, нам еще предстоит обсудить и принять", - отметил парламентарий.

В частности, на прошлой неделе Государственная Дума одобрила ряд изменений в законодательство, расширяющих полномочия регионов по распоряжению средствами федерального бюджета, ограничивающих штрафные санкции в отношении заёмщиков, потребителей услуг ЖКХ, оказавшихся в сложной финансовой ситуации, снижающих налоговую нагрузку на ряд отраслей экономики.

Одновременно введен мораторий на применение норм в области промышленной, экологической безопасности, исполнение которых может негативно сказаться на экономической устойчивости предприятий. Правительству России в этом году предоставлены дополнительные полномочия по оперативному реагированию на потенциальные вызовы посредством распоряжения финансовыми ресурсами, поступающими как в бюджеты всех уровней, так и во внебюджетные фонды.

Одновременно карт-бланш при подготовке решений предоставляется и руководителям субъектов, исходя из специфики региональной экономики и уровня социальных обязательств.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ранее подписал распоряжение о создании координационного штаба по предотвращению негативных явлений в экономике и социальной сфере. Данная структура обеспечит мониторинг, анализ и принятие оперативных мер в связи со сложившейся ситуацией. В состав коорштаба включены представители органов государственной власти Нижегородской области, территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, а также органов местного самоуправления, финансовых, общественных и других организаций. Также создано пять оперативных штабов по ключевым направлениям жизнедеятельности региона: реальный сектор экономики и предпринимательство; строительство, жилищно-коммунальное хозяйство и экология; социальная сфера; экономика, финансовая сфера и информационные технологии; туризм, народные художественные промыслы и культура.