Нижегородский водоканал усилит контроль за качеством воды на период паводка Общество

Фото: пресс-служба компании

АО "Нижегородский водоканал" усилит контроль за качеством воды на период паводка. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Согласно информации, в период активного снеготаяния возможно резкое ухудшение качества воды в реках, являющихся источниками водоснабжения Нижнего Новгорода.

В этой связи Нижегородский водоканал начал активную подготовку к паводку. Сотрудники проверяют состояние гидротехнических сооружений, проводят техническое обследование всех водоочистных сооружений, обеспечивают резерв необходимых для очистки воды реагентов. Водолазами обследованы оголовки, через которые речная вода забирается в систему, чтобы выйти в город уже питьевой.

Во время паводка также особое внимание будет уделяться работе по очистке и дезинфекции сооружений на водопроводных станциях, в ежедневном режиме отслеживается состояние водоводов, коллекторов и кабельных линий, которые могут быть затоплены талыми водами. Ужесточен лабораторный и производственный контроль на водопроводных станциях, где вода проходит все необходимые стадии очистки.

Как отметил первый заместитель генерального директора АО "Нижегородский водоканал" Михаил Шмелев, контроль качества воды проводится несколько раз в день.

"Исходя из полученных данных, мы можем оперативно принимать дополнительные меры и корректировать дозировки реагентов на разных этапах очистки воды. Например, менять количество коагулянта, добиваться необходимого качества обеззараживания во время озонирования, хлорирования, обработки ультрафиолетом. Поэтому независимо от внешних факторов нижегородцы могут быть уверены, что получат питьевую воду, соответствующую всем нормам и требованиям", - сказал он в заключение.

Помимо этого, вся техника приведена в режим полной готовности, что позволит в случае необходимости незамедлительно произвести аварийные и плановые работы.