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Пожар в трехэтажном частном доме произошел на Бору. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, сообщение о пожаре по адресу г.о.г. Бор, микрорайон Серебрянный Бор, ул. Кожедуба, д.73 поступило 15 марта в 12:13. На момент прибытия первого подразделения происходило открытое горение стены дома снаружи и кровли на общей площади 400 кв. метров. На тяжесть развития пожара повлияло позднее сообщение о возгорании. В 12:35 пожар был локализован, а в 14:20 полностью ликвидирован.
Сообщается, что в результате пожара обгорела внутренняя отделка и имущество на первом этаже, наружная стена дома и кровля. Жертв и пострадавших нет.
Предполагаемой причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
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