Пожар в трехэтажном частном доме произошел на Бору Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Пожар в трехэтажном частном доме произошел на Бору. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о пожаре по адресу г.о.г. Бор, микрорайон Серебрянный Бор, ул. Кожедуба, д.73 поступило 15 марта в 12:13. На момент прибытия первого подразделения происходило открытое горение стены дома снаружи и кровли на общей площади 400 кв. метров. На тяжесть развития пожара повлияло позднее сообщение о возгорании. В 12:35 пожар был локализован, а в 14:20 полностью ликвидирован.

Сообщается, что в результате пожара обгорела внутренняя отделка и имущество на первом этаже, наружная стена дома и кровля. Жертв и пострадавших нет.

Предполагаемой причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.