Теплоэнерго
Предприниматели смогут бесплатно открыть бизнес ВКонтакте
Еще четыре платные парковки появятся в Нижнем
Скорость движения электросамокатов вновь ограничат
Туротрасль поддержат в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 17 марта 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Бизнес
16 марта 2022 17:52  [83] ВТБ сохраняет условия выдачи банковских гарантий для предпринимателей
16 марта 2022 16:53  [147] Процесс подачи документов для установки летних веранд и НТО упростят в Нижнем Новгороде
16 марта 2022 12:49  [179] Аудитория web-версии ВТБ Онлайн выросла в 2,5 раза
16 марта 2022 09:08  [325] Инженеры года работают в "Лукойле"
15 марта 2022 19:15  [492] Рынок Киргизии предлагают освоить нижегородским предпринимателям
15 марта 2022 19:07  [422] Более чем 540 предприятиям и самозанятым гражданам будет оказана поддержка в Нижнем Новгороде
15 марта 2022 18:56  [390] ВТБ: клиенты размещают на депозитах три четверти своих средств
15 марта 2022 17:40  [405] Бизнес-карты ВТБ будут действовать бессрочно
15 марта 2022 14:38  [338] ОМК расширила список соцгарантий для своих сотрудников в Выксе
15 марта 2022 12:42  [344] Банк "Открытие" проведет вебинар по продажам для компаний МСБ
Бизнес

ВТБ сохраняет условия выдачи банковских гарантий для предпринимателей

16 марта 2022 17:52  [83] Бизнес

ВТБ сохраняет условия по всей линейке гарантий для среднего и малого бизнеса. Комиссия за выдачу гарантий по государственным и коммерческим закупкам на сумму до 50 млн рублей составляет от 1 тыс. руб., ставка – от 2% годовых. Предприниматели получают их по экспресс-технологии без посещения офиса банка в течение двух часов, уточнили в пресс-службе банка.

Для поддержки среднего и малого бизнеса и снижения рисков предпринимателей в текущей ситуации ВТБ сохраняет все условия по банковским гарантиям. Опыт работы ВТБ на гарантийном рынке и квалификация специалистов банка по документарному бизнесу позволяют клиентам оперативно и с минимальными издержками в стандартном режиме получать все необходимые для ведения бизнеса гарантийные продукты и открывать аккредитивы для расчетов по сделкам в России.

Заявку на гарантии для обеспечения обязательств по госзакупкам по 44-ФЗ и 223-ФЗ или коммерческим контрактам можно подать в интернет-банке ВТБ Бизнес. К ней необходимо приложить учредительные документы, паспорт и финансовую отчетность. Банк принимает решение о выдаче гарантии в течение двух часов. После подписания оферты клиент получает гарантию в электронном виде.

Также ВТБ выдает цифровые гарантии для обеспечения обязательств клиентов перед налоговой и таможенной службами, соответствующие всем требованиям этих органов. Получить такие гарантии можно дистанционно за несколько часов без визита в банк, подписав документы усиленной квалифицированной подписью.

Подробная информация о продуктах банка для предпринимателей и актуальные сообщения о работе в текущих условиях размещены на сайте vtb.ru/malyj-biznes

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банки ВТБ МСП
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Формируем экономику замкнутого цикла в России
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Мельница
Кирилл Рихтер
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph